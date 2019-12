Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Geschäft mit der Traumhochzeit

Die Brautmoden-Meile in Marxloh ist mittlerweile ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im Duisburger Norden. Angefangen hat es in den 90er Jahren mit zwei Geschäften. 2017 haben Studenten der Uni Duisburg-Essen im Rahmen ihrer Masterarbeit 112 Geschäfte gezählt, die im weitesten Sinne etwas mit Hochzeit zu tun haben. Die Zahl hat sich seitdem nicht wesentlich verändert, obwohl man im Verlauf der Weseler oder Kaiser-Friedrich-Straße einige leerstehende Ladenlokale entdeckt.

In einer Befragung von 102 Passanten gaben 74 an, dass sie v orhaben, etwas für eine Hochzeit zu kaufen. Der Großteil der Befragte konnte oder wollte nur zwischen 500 und 1000 Euro dafür ausgeben - also weit entfernt von Luxusartikel.