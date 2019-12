Duisburg-Mittelmeiderich. Contilia löst das Bistum als Hauptgesellschafter des Seniorenstifts St. Elisabeth in Duisburg ab. Was das für Bewohner und Mitarbeiter bedeutet.

Duisburg: Contilia übernimmt das Seniorenstift St. Elisabeth

Das Altenzentrum St. Elisabeth nennt sich jetzt Seniorenstift und hinter dem neuen Namen verbirgt sich ein neuer Hauptgesellschafter. Die katholische Contilia Pflege und Betreuung GmbH übernimmt den Großteil der Anteile des Bistums Essens. Was dies für die Bewohner und für die Mitarbeiter bedeutet.

Das Altenzentrum an der Biesenstraße in Mittelmeiderich heißt jetzt Seniorenstift St. Elisabeth. Foto: Zoltan Leskovar

„Hier ändert sich nahezu nichts“, verspricht der zuständige Geschäftsführer Heinz-Jürgen Heiske, „denn die Einrichtung wird schon auf einem sehr hohen Niveau geführt.“ Allerdings sei das Seniorenstift nun im Verbund der Contilia-Gruppe, eines freigemeinnützig und katholischen Konzerns mit Sitz in Essen, und habe dadurch einige Vorteile. Die Gruppe zählt zu den großen Gesundheitsdienstleistern im Ruhrgebiet. Ein wichtiger Vorteil, so Heiske, sei ein geplanter Anbau, den auch die beiden Minderheitengesellschafter – das Bistum und die Kirchengemeinde St. Michael – mittragen.

Tagespflege und weitere Wohnungen sind geplant

„Ein Gebäudebereich, ein früherer Pflegebereich, steht leer“, erläutert Heiske. Dort soll demnächst gebaut werden, damit eine moderne Tageseinrichtung einziehen kann. Zwar stehe die Genehmigung der Behörden noch aus, aber der Spatenstich könnte bereits nächstes Jahr erfolgen. Geplant sei die Fertigstellung zu Weihnachten 2021, anschließend sollen zudem weitere Mitarbeiter eingestellt werden, die die bislang 175-köpfige Belegschaft ergänzen.

Vorteile, nun zum großen Contilia-Verbund mit 15 Krankenhäusern und Pflegeheimen zu gehören, sieht auch die Einrichtungsleiterin Petra Osei-Kofi – nicht zuletzt, weil es Tarifverträge gebe und an der Biesenstraße derzeit in der Pflege ausgebildet werde. Zudem seien die Führungskräfte alle geblieben. Und: „Wir können an den Erfahrungen der anderen Einrichtungen partizipieren, und der Verbund gibt uns Sicherheit.“ Denn das Bistum Essen sei vor einigen Jahren nur Hauptgesellschafter geworden, nachdem bei der Modernisierung des Seniorenheims die Baukosten explodiert waren und die Kirchengemeinde sie nicht mehr ohne Hilfe stemmen konnte. Diese Zwischenlösung ist nun beendet und Contilia übernimmt. Zuvor gehörte der Konzern bereits ein Jahr lang zum Triumvirat der Gesellschafter, allerdings als einer von zwei Juniorpartnern.

Größeres Freizeitangebot für die Bewohner

Die neuen Strukturen von St. Elisabeth werden sich auch für viele der 186 Bewohner von St. Elisabeth lohnen, ist Heinz-Jürgen Heiske überzeugt. „Es gibt einrichtungsübergreifende Angebote wie Urlaubsreisen oder Chorprojekte.“ Außerdem soll bald sogar ein Spielfilm gedreht werden. So blicken Gesellschafter, die Leiterin, Mitarbeiter und Bewohner des Seniorenstifts in Mittelmeiderich optimistisch in die Zukunft – und sie freuen sich natürlich auch auf schöne Weihnachten in der Einrichtung.