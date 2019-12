Duisburg: Das hat den Norden im zweiten Halbjahr 2019 bewegt

Pläne für eine neue Bahnlinie, Baustart der Meidericher Umgehungsstraße, 50 Millionen Euro für zwei Stadtteile – im zweiten Halbjahr 2019 hat sich im Duisburger Norden insbesondere im Bereich Infrastruktur etwas bewegt. Dies und was sonst so passiert ist, zeigt Teil 2 unseres Jahresrückblicks.

JULI

Unbekannte vergiften Bäume

In der Plutostraße in Neumühl werden drei Platanen vergiftet – unbekannte Täter bohren Löcher in die Stämme und spritzen eine Substanz hinein. In der Folge sterben die Bäume ab. Es soll nicht das letzte Mal sein, dass Baumfreunde in Neumühl in diesem Jahr Grund zum Ärger haben: Vier Monate später wird ein größeres Waldgrundstück am Fahrradweg „Grüner Pfad“ gerodet. Der Besitzer verlegt Leitungen, ohne eine Genehmigung zu haben. Die illegale Baustelle wird durch die Stadt stillgelegt; der Fall soll in Kürze aufgeklärt werden.

AUGUST

Kleinkunstbühne auf der Kippe

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr kriselt es bei der Kleinkunstbühne Meiderich. Es gibt offenbar niemanden, der bereit ist, den Verein in die Zukunft zu führen. Der langjährige Vorsitzende Lothar Koopmann ist skeptisch, dass sich nach seinem für Ende 2020 geplanten Rückzug ein Nachfolger findet. Ende des Jahres gibt es Entwarnung: Ein Mitglied hat sich bereit erklärt, der nächste Vorsitzende der Kleinkunstbühne zu werden. Den Namen wollen die Meidericher Kulturfreunde aber erst 2020 bekanntgeben.

Unbenutzbare Klassenzimmer

Wie viele andere Duisburger Schulen leidet auch die Gesamtschule Walsum an akutem Platzmangel. Zu Beginn des neuen Schuljahres werden deshalb Container aufgestellt. Das Problem: Die mobilen Klassenzimmer sind noch nicht fertig. Erst einige Wochen später können die Schüler darin unterrichtet werden.

Streit um Holzkraftwerk

Das in Walsum nicht gewollte Holzkraftwerk wird stattdessen in Dinslaken gebaut. Die Bezirksvertretung im äußersten Duisburger Norden hat dennoch einigen Redebedarf: Es herrscht unter anderem die Sorge, dass sich die Emissionen des Kraftwerks auch in Walsum bemerkbar machen.

SEPTEMBER

Neugestalteter Marktplatz in Laar

Nach achtmonatiger Bauzeit ist der Theo-Barkowski-Platz in Laar endlich fertig. Die helle und offene Fläche soll die Menschen im Stadtteil zum Verweilen, Flanieren und Spielen einladen. Zur Eröffnung des Platzes gibt es ein Straßenfest.

OKTOBER

Eine S-Bahnlinie für den Norden

Politiker von Stadt und Land wollen die „Walsum-Bahn“ wiederbeleben. Eine S-Bahnlinie zwischen Oberhausen und dem Niederrhein soll die Anbindung des Duisburger Nordens insbesondere an Düsseldorf und das zentrale Ruhrgebiet verbessern. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) soll ein Gutachten erstellen und die Möglichkeiten prüfen.

Insolvenz der Sozialen Dienste

Mit den Sozialen Diensten Marxloh ist einer der fleißigsten Akteure im Stadtteil zahlungsunfähig. Vor allem bilanzielle Abgrenzungsprobleme zum Verein Runder Tisch Marxloh sind für die Schieflage verantwortlich. Die Beteiligten blicken aber optimistisch in die Zukunft und sind froh über die fachkundige Hilfe des Insolvenzverwalters.

Förderpaket für Hamborner Stadtteile

Die Stadtteile Marxloh und Alt-Hamborn erhalten Fördergelder in Höhe von 50 Millionen Euro. Von dem Geld sollen in den kommenden Jahren Projekte in den Bereichen Stadtentwicklung und Soziales profitieren. Bei einer Bürgerversammlung in der Clauberghalle äußern Anwohner ihre Ideen und Anregungen.

NOVEMBER

Ärger über DVG-Fahrplan

Nach dem Start des neuen DVG-Fahrplans wird auch im Duisburger Norden die Kritik lauter. In Stadtteilen wie Bruckhausen oder Beeckerwerth, aber auch in Meiderich fühlen sich Menschen nach dem Wegfall von Bus- und Bahnlinien abgehängt.

DEZEMBER

Baustart der Umgehungsstraße

Nach Jahrzehnten der Diskussion und Jahren der Planung ist es endlich soweit: Der Bau der Meidericher Umgehungsstraße beginnt. Anwohner rund um die Bürgermeister-Pütz-Straße können sich freuen, dass sie hoffentlich bald vom Hafenverkehr befreit sind.

Traditionsgaststätte schließt

Die 1969 eröffnete Gaststätte Marxloher Hof schließt im Jahr ihres 50. Geburtstages. Die Pächter Ottokar Klöppels und Bärbel Sennrat-Klöppels verabschieden sich in den Ruhestand und hinterlassen insbesondere für das Marxloher Vereinsleben eine Lücke. Zum Jahresende gibt es aber auch gute Nachrichten aus der Kneipenszene im Duisburger Norden: Nach dem verheerenden Brand im vergangenen Jahr soll der Wiederaufbau der Kultkneipe Bolleke in Obermeiderich beginnen; in Walsum eröffnet das Exit, das insbesondere für Darts-Freunde ein Anlaufpunkt ist.