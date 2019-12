Die Polizei sucht zwei Männer, die am 11. Dezember einen Baumarkt in Neumühl bestohlen haben. Sie bittet um Zeugen und Hinweise.

Duisburg-Neumühl. Die Duisburger Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf zwei Baumarktdiebe. Auf der Flucht vor einem Mitarbeiter zückte ein Täter ein Messer.

Duisburg: Dieb bedroht Baumarktmitarbeiter mit einem Messer

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf zwei Diebe. Wie die Behörde mitteilte, haben zwei unbekannte Männer am Mittwochmorgen, 11. Dezember, in einem Baumarkt an der Theodor-Heuss-Straße in Neumühl Ladegeräte und Ersatzakkus für Akkuschrauber gestohlen.

Als die Angestellten des Markts gegen 9.35 Uhr den Diebstahl bemerkten, rannten die beiden Diebe davon. Ein Mitarbeiter versuchte noch im Eingangsbereich, einen der beiden Männer festzuhalten. Der etwa 40 Jahre alte Täter mit Bart bedrohte ihn daraufhin mit einem Cutter-Messer. Dem Täter, der eine graue Nike-Mütze, eine braune Weste und einen blauen Pulli trug, gelang es so, sich loszureißen. Das Duo flüchtete mit einem Transporter in Richtung Oberhausen.

Fluchtfahrzeug ist bereits sichergestellt

Polizisten fanden später den abgeschlossenen Transporter auf einem Parkplatz an der Otto-Hahn-Straße und stellten ihn sicher. Jetzt ermittelt die Kripo. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu einem der beiden Täter machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 34 unter 0203 280-0.