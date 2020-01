Duisburg-Beeck. Die Stadt sucht mit einem Exposé Investoren, die am alten Beecker Hallenbad ein Wohnquartier errichten wollen. Es gibt bereits Interessenten.

Duisburg: Erste Interessenten für das alte Beecker Hallenbad

Nach Jahren des Stillstands tut sich etwas beim alten Beecker Hallenbad. Vor Ort ist davon noch nichts zu sehen, das Gebäude an der Flottenstraße gammelt weiter vor sich hin. Doch mittlerweile hat die Stadt ein Exposé veröffentlicht, damit das fast 13.000 Quadratmeter große Grundstück möglichst bald einen Käufer findet. Bekanntlich soll an diesem Ort ein neues Wohnquartier entwickelt werden.

Seit der Veröffentlichung des Exposés im November habe es bereits „mehr als ein Dutzend Interessensbekundungen“ gegeben, sagt Stadtsprecher Malte Werning zum Zwischenstand der Ausschreibung. Bis zum 14. Februar haben Investoren noch Zeit, ihre Angebote einzureichen. Der Mindestkaufpreis beträgt 890.000 Euro.

Ratsherr Herbert Eickmanns: Suchen „verlässlichen Partner“

Die Bewertung der Angebote erfolge anhand mehrerer Kriterien, erklärt Werning: „Der Kaufpreis und das städtebaulich-funktionale Konzept des Investors fließen zu jeweils 50 Prozent ein.“ Bei diesem „städtebaulich-funktionalen Konzept“ geht es einerseits um Rahmenbedingungen wie den Mindestabstand zum angrenzenden Wald. Andererseits werden städtebauliche Kriterien wie die Bauart oder die Gestaltung des Übergangs zwischen Baugebiet und der angrenzenden Landschaft berücksichtigt.

Das 1977 gebaute Gebäude an der Flottenstraße gammelt seit Jahren vor sich hin. Foto: Frank Oppitz

„Die Angebote werden anhand dieser Kriterien bewertet und beurteilt“, so Werning. „Im Anschluss werden mit dem Bieter des besten Angebots Kaufverhandlungen geführt.“ Interessierte Investoren müssen neben Konzept und Angebot auch Formalitäten wie einen Nachweis ihrer Bonität oder Referenzen über ähnliche, bereits realisierte Projekte einreichen. Herbert Eickmanns (SPD), zuständiger Ratsherr für den Stadtteil Beeck, mahnte zum Start der Ausschreibung: „Das Gelände soll nicht um jeden Preis verkauft werden. Es muss schon ein verlässlicher Partner sein, der auch bereit ist, ein zukunftsorientiertes Wohnquartier zu bauen.“

Neben dem Grundstückspreis muss der Käufer auch alle weiteren noch anfallenden Kosten tragen, etwa für den Abriss des Hallenbades oder für etwaige Baumfällungen. Auch die Bildung einer Bietergemeinschaft ist grundsätzlich möglich.

Stadt Duisburg bewirbt im Exposé den Stadtteil Beeck

Der städtebauliche Entwurf für das geplante Quartier sieht 26 Einfamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser mit insgesamt bis zu 20 Wohneinheiten vor. Östlich und südlich ist auf dem Gelände laut Exposé eine Bebauung mit freistehenden Einfamilien-, Doppel oder Kettenhäusern vorgeschrieben, „um einen offenen und harmonischen Übergang zur freien Landschaft zu gewährleisten“. Alle Gebäude sollen maximal drei Stockwerke und begrünte Dächer erhalten.

Nord Hallenbad war zuletzt 2001 geöffnet Im Jahr 2001 war das Beecker Hallenbad an der Flottenstraße zum letzten Mal geöffnet. Ein Brand machte später alle Überlegungen der Wiederbelebung zu Nichte. Seither gammelt das 1977 errichtete Gebäude vor sich hin. Bei dem Grundstück handelt es sich um den Teil einer Halde, die ab 1926 entstanden ist. Ab 1971 wurde die Fläche aufgeforstet.

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Flottenstraße, die zu diesem Zweck in das künftige Wohngebiet verlängert werden und in einem Wendehammer enden soll. Anwohner sollen größtenteils auf den privaten Grundstücken parken können. Daneben sieht die Planung auch den Erhalt des Parkplatzes am Hallenbad vor, um auch den Besuchern des angrenzenden Waldgebietes entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Im Exposé wirbt die Stadt mit der Theodor-König-Gesamtschule als nahe gelegenem Schulzentrum und mit einer guten Anbindung an Bus und Bahn, außerdem mit den „sehenswerten Prachtfassaden“ an der Schleiermacherstraße und dem denkmalgeschützten Oberhof als kulturellem Mittelpunkt im Stadtteil.

Das Exposé und alle weiteren Daten zum Gelände sind auch online auf der Seite der Stadt Duisburg einsehbar.