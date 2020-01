Duisburg-Hamborn. Nirgendwo in Duisburg gibt es in diesem Jahr mehr verkaufsoffene Sonntage als in Hamborn. Vor allem Neumühl ragt dabei heraus.

Der Stadtbezirk Hamborn ist die Hochburg, was die verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr angeht. Gleich acht von insgesamt 19 sonntäglichen Geschäftsöffnungen in Duisburg finden hier statt. Das hat in der Bezirksvertretung zu einer kontroversen Diskussion geführt. Wie in den Vorjahren gaben die Hamborner Lokalpolitiker dem Rat aber das Signal, alle Veranstaltungen zu genehmigen.

Den Auftakt macht am 3. Mai das Mai-Käfer-Fest rund um den Hamborner Altmarkt. Drei Wochen später, am 24. Mai, öffnen die Geschäfte auch in Neumühl, wenn der Ortsteil in der Fußgängerzone Holtener Straße und auf dem Hohenzollernplatz seinen 667. Geburtstag feiert. 14 Tage später ist Marxloh an der Reihe, wo am 7. Juni rund um den August-Bebel-Platz das Stadtteilfest begangen wird.

Verkaufsoffene Sonntage sollen Ortszentrum von Neumühl

Am 30. August ist wieder Neumühl an der Reihe. Nur findet dann gar keine besondere Veranstaltung statt. Die Kaufleute beantragen den Sonntagsverkauf, um ihr Ortsteilzentrum zu beleben. Und sie lassen drei Wochen später, am 20. September, das Neumühler Revierfest folgen. Eine weitere Woche später, am 27. September, steht in Marxloh das Herbstfest an. Und am 4. Oktober öffnen auch die Läden in Alt-Hamborn noch einmal aus Anlass der dortigen Herbst-Tage. Den Reigen beschließt Neumühl am 25. Oktober mit einer Öffnung anlässlich des Mittelaltermarktes.

Als Mitglied der Gewerkschaft Verdi und als Christ könne er auch diesmal seine Zustimmung dazu nicht geben, erklärte Christopher Hagenacker (SPD) in der Bezirksvertretung für seine Person. Dem schloss sich Herbert Fürmann (Linke) an, der auf die Konzentration dieser Sonntagsverkäufe auf den Bezirk Hamborn hinwies. „Das kann es nicht sein“, sagte er.

Doppelte Bezahlung für das Personal der Hamborner Geschäfte

Dann meldeten sich die Befürworter: „Die freie Entscheidung der Kaufleute muss Vorrang haben“, erklärte Hans Werner Schwarz (parteilos). „Ich stimme zu, wünsche mir aber eine größere Beteiligung der Vereine“, sagte Martina Will (SPD). „Wenn die Geschäfte dadurch Verluste machen würden, würden sie nicht öffnen“, gab Birgül Serman (Grüne) zu bedenken. Immerhin erhielten die Angestellten der Läden dabei doppelte Bezahlung. „Die Geschäfte schielen auf 2500 bis 3000 Besucher aus dem engeren Umfeld“, bemerkte Bezirksbürgermeister Marcus Jungbauer (CDU). Worauf es ja eigentlich ankäme, wären Kunden von außerhalb. „Die Geschäftsleute brauchen diese Chance offenbar“, sagte Ratsherr Karlheinz Hagenbuck (SGU).

Dann sprach sich die Bezirksvertretung bei drei Nein-Stimmen von SPD und Linken für die Öffnungen aus.