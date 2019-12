Duisburg-Marxloh: Sekte Scientology wirbt auf Türkisch

Nicht weniger als den „Weg zum Glücklichsein“ verspricht das Heft, das unlängst in der Hand vieler Duisburger landete. An zentralen Orten in den Stadtteilen Marxloh, Alt-Hamborn und Röttgersbach wurde die Broschüre verteilt; bereits ihr Titel macht klar, wer sich dahinter verbirgt: Die vom Verfassungsschutz beobachtete Sekte Scientology. Offenbar hat Scientology in Duisburg eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe ins Auge gefasst: Neben der deutschsprachigen Version wurde „Der Weg zum Glücklichsein“ auch auf Türkisch verteilt.

Die gut 70-seitigen Heftchen im Taschenbuchformat sind erstmals am Samstag vor dem zweiten Advent aufgetaucht. Auf dem August-Bebel-Platz in Marxloh, auf der Rathausstraße in Alt-Hamborn sowie am Edeka-Markt in Röttgersbach wurden sie Passanten in die Hand gedrückt. Das Heft sei ein „überkonfessioneller Moralkodex, der ganz auf gesundem Menschenverstand beruhe“, heißt es auf der Rückseite. Der Inhalt wirkt unverdächtig: Man soll auf seinen Körper achten, genug schlafen und keine Drogen nehmen, nicht stehlen und nicht morden, heißt es darin etwa. Der Begriff Scientology taucht an keiner Stelle auf.

Duisburger Broschüre verweist auf Website von Scientology

„Belanglos“ nennt der evangelische Landespfarrer und Sektenbeauftragte Andrew Schäfer den Inhalt des Buches, das im Jahr 1980 von Scientology-Gründer L. Ron Hubbard geschrieben wurde. „Es liest sich wie ein Leitfaden zur Selbstoptimierung, so etwas ist ja durchaus in Mode“, sagt Schäfer. Ziel sei es, mit dem harmlosen Heft das Interesse der Leser zu wecken – und sie auf die Internetseite www.thewaytohappiness.org zu locken. Auf diese Seite verweist auch die Duisburger Broschüre. Im Netz werden dann verschiedene, kostenlose Informations-DVDs angeboten, unter anderem für Eltern, für bestimmte Berufsgruppen oder für Teenager. Eines dieser Programme trägt etwa den Titel „Wiederherstellung der Selbstachtung“.

„Auf diesem Weg will Scientology an die Daten der Menschen kommen und ihnen bei fortschreitendem Interesse Seminare verkaufen“, sagt Schäfer. Die hohen Summen für diese Kurse stünden in keinem Verhältnis zu dem, was man bekäme. Ganz am Ende der Kette stehe dann das „Auditing“ als zentrale Technik von Scientology. „Eine aus psychotherapeutischer Sicht höchst problematische Gesprächsmethode“, meint Schäfer, „noch dazu ohne jeden Wirkungsnachweis“. Dabei würden psychische Widerstände der Teilnehmer gezielt gebrochen. Bis Interessenten aber mit dem Auditing in Berührung kämen, dauere es lange.

Düsseldorfer Scientologe verbreitet die Hefte auf eigene Faust

Nord Psychische Abhängigkeit und Verschuldung „Der Weg zum Glücklichsein“ ist der Moralkodex von Scientology-Gründer L. Ron Hubbard. Er wird von Scientologen auf der ganzen Welt nachgedruckt und verbreitet. Scientology vermittelt zunächst den Eindruck, überkonfessionell und dadurch mit jeder Religion vereinbar zu sein, sagt Sektenexperte Andrew Schäfer. Jedoch leiste die Organisation selbst religionsähnliche Versprechen. Scientology wird immer wieder vorgeworfen, seine Anhänger in die Verschuldun g zu treiben durch Gesprächspraktiken wie das „Auditing“ psychisch abhängig zu machen.

In Duisburg sei Scientology bisher kaum in Erscheinung getreten, sagt Schäfer. Besonders die türkischsprachige Broschüre mit dem Titel „Mutluluk Yolu“ („Weg des Glücks“) überrascht ihn: „Ich kann mir höchstens vorstellen, dass man davon ausgeht, türkischstämmige Menschen in diesen Stadtteilen seien weniger über die Sekte aufgeklärt, unkritischer und dadurch einfacher zu erreichen.“ Er glaube allerdings nicht, dass die selbst ernannte „Kirche“ mit dieser Aktion Erfolg haben werde.

Scientology-Sprecherin Claudia Uhl betont, das Heft werde von einer Privatperson verbreitet. „Aber wir begrüßen es, wenn jemand Menschen in schlechter situierten Stadtteilen dabei hilft, ein glückliches und sicheres Leben zu führen“, so Uhl. Tatsächlich tauchen auf der Rückseite Bild und Name des Düsseldorfer Immobilienmaklers Klaus Uckelmann auf. „Einer der engagiertesten Scientologen in Nordrhein-Westfalen“, weiß Andrew Schäfer.

Stadt Duisburg musste Scientology-Aktion genehmigen

Die Stadt Duisburg bestätigt, das Verteilen der Hefte zwischen dem 6. und 15. Dezember an zwei Tagen freier Wahl genehmigt zu haben, in den Postleitzahlbereichen 47169 und 47166. Dass eine Privatperson die Genehmigung beantragt habe, sei korrekt. Und auch, wenn statt dieser Person die Institution Scientology den Antrag gestellt hätte, wäre er genehmigt worden. Stadt-Sprecher Malte Werning sagt dazu: „Scientology wird zwar vom Verfassungsschutz beobachtet, ist aber nicht verboten. Daher darf dies nach dem Gebot der Rechtsstaatlichkeit nicht zur Ablehnung führen.“

Warum sich Uckelmann gerade diese drei Duisburger Stadtteile ausgesucht hat, bleibt offen. Der Immobilienmakler war für die Redaktion bislang nicht zu erreichen. Sektenexperte Andrew Schäfer mutmaßt, dass Scientology bislang in Duisburg „unter dem Radar fliegt“ und deshalb die Chance sieht, in einem unbelasteten Umfeld neue Anhänger zu finden. In jedem Fall warnt Schäfer vor der in seinen Augen „fast faschistoiden“ Organisation: „Die Scientology-Ideologie ist im Kern menschenverachtend.“