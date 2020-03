Duisburg-Hamborn. Hart durchgreifen soll das Ordnungsamt Duisburg gegen Falschparker an der Richterstraße in Alt-Hamborn. Das fordert jetzt die Bezirksvertretung.

Gegen Falschparker soll im Bezirk Hamborn künftig noch entschlossener durchgegriffen werden. Das will die Bezirksvertretung und hat daher einstimmig die Stadt Duisburg aufgefordert, die Verkehrskontrollen rund um den Hamborner Altmarkt und in Neumühl an der Holtener Straße erneut zu verstärken, vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden.

Auf diesem Luftbild parken gerade zwei Fahrzeuge auf der Pflasterfläche (Shared Space) an der Richterstraße in Duisburg-Hamborn. Das ist verboten und soll stärker bekämpft werden. Foto: Hans Blossey

Ihren entsprechenden Antrag begründete die SPD damit, dass es trotz der Initiative des Oberbürgermeisters zu verstärkten Kontrollen zahlreiche Falschparker vor dem Altmarkt gebe. Auf der großen Pflasterfläche, dem sogenannten Shared Space“, die vor gut zehn Jahren an der Richterstraße neu angelegt wurde, sind alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt und das Parken nur auf markierten Stellplätzen erlaubt. Dagegen aber wird immer wieder verstoßen. „Falschparker gefährden andere Verkehrsteilnehmer und haben auf dem Shared-Space-Platz nichts zu suchen. Dieser ist als offener Platz für Bürgerinnen und Bürger konzipiert“, heißt es in dem SPD-Antrag. Die Bemühungen der Sozialdemokraten sind jedoch nicht neu. Bereits seit Jahren kritisiert die Politik das Falschparken dort.

Parksünder in den eigenen Reihen

„Da kommen Fußgänger samstags nicht mehr durch“, erklärte Claus Werner Krönke (SPD). Und dagegen müsse das Ordnungsamt massiv vorgehen. Ratsfrau Carmen Hornung-Jahn (Linke) ergänzte, dadurch können man dort auch nicht mehr sitzen. Dabei gebe es in der Umgebung genügend Parkmöglichkeiten.

Ratsherr Karlheinz Hagenbuck (SGU) erntete Gelächter, als er aus eigener Erfahrung berichtete, dass dort bereits Kontrollen stattfinden würden. Ihn habe es nämlich erst kürzlich getroffen, räumte er sein Falschparken ein.