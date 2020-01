Duisburg-Bruckhausen. Die Netto-Filiale auf der Dieselstraße in Duisburg-Bruckhausen schließt. Grund ist unter anderem die schlechte Erreichbarkeit.

Duisburg: Netto an der Dieselstraße in Bruckhausen schließt

Die Netto-Filiale auf der Dieselstraße 112 in Bruckhausen schließt am 18. Januar 2020. Das bestätigte die Pressestelle des Discounters auf Anfrage der Redaktion am Mittwoch, 15. Januar.

Die Filiale entspreche „nicht mehr unserem modernen Netto-Konzept hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung“. Besonders das Thema Erreichbarkeit ist in Bruckhausen ein wunder Punkt.

Erst am Montag beschwerten sich zahlreiche Bürger beim Stadtplaner Ralf Zigan über den Wegfall der Linie 908 im Stadtteil, auch, weil die Nahversorger in den Nachbarstadtteilen schlecht zu erreichen seien. Netto verweist auf die Filialen in der Rathausstraße, der August-Thyssen-Straße, der Gartsträucherstraße, der Herzogstraße und der Weseler Straße.