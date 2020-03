Duisburg: Regionale Bands beim Meidericher „Parkmetal Fest“

Duisburg-Mittelmeiderich. Das Parkhaus Meiderich veranstaltet Mitte März das Parkmetal Fest. Die Veranstalter bieten Rockbands aus dem Duisburger Raum eine Bühne.

Die Rockmusik-Hochburg im Duisburger Norden, das Parkhaus Meiderich, will es auch in diesem Jahr beim Parkmetal Fest so richtig krachen lassen. Am Samstag, 14. März, treten die Bands „Killing A Lion“, „Meta Minora“, „Sunchair“ und „Breakdowns at Tiffany’s“ auf. Nach dem ausverkauften Alternative-Rock-Metal-Festival 2019 soll auch 2020 wieder ein musikalisches Beben durchs Parkhaus ziehen. Die Veranstalter bleiben ihrem etablierten Konzept treu und setzen auf Bands aus dem Duisburger Raum.

Parkhaus Meiderich hat viel Bühnenerfahrung gebucht

Das Parkmetal Fest ist gleichzeitig die Release-Party für das Debütalbum „Bombs Of Affection“ der Krefelder Band Killing A Lion. „Die gerade erst veröffentlichte Scheibe bohrt sich mit voller Energie und beachtlich virtuos in die Ohrmuscheln“, schreiben die Veranstalter. „Bombs of Affection“ gleiche einem Aufschrei gegen das Ungleichgewicht zwischen Macht und Machtlosigkeit. „Mit gefälligen Hooklines gibt der Gesang der Band den letzten Schliff mit grungigen Melodieparts und kraftvollen Shouts, die gelegentlich mit dem Megafon verzerrt als charakteristisches Merkmal für musikalischen Wiedererkennungswert sorgen“, heißt es weiter.

Die Duisburger Band Meta Minora entstand im Frühjahr 2018 aus der ehemaligen Gruppe Thalamus. Aufgrund dieser gemeinsamen Vergangenheit können die Mitglieder auf 15 Jahre Bandgeschichte zurückblicken, in der sie sich über zweihundertmal Bühnen miteinander teilten. Der Gesang balanciere „zwischen Zartheit, Schmutz und Aggressivität“, so die Parkhaus-Macher.

Krefelder Band „Sunchair“ verursacht „akustisches Metal-Gewitter“

Die fünfköpfige Gruppe Sunchair aus Krefeld arbeitet aktuell an ihrem bereits vierten Album. „Die Band vereint akustisches Metal-Gewitter mit sich einbrennenden Harmonien. Tiefe Gitarren, erdrutschartige Drum-Attacken und die Balance zwischen Shouts und cleanen Melodien bieten alles, was die Physik und Anatomie hergibt“, heißt es in der Ankündigung. Beim Parkmetal Fest werden Sunchair bereits ein paar Outtakes aus ihrem kommenden Album spielen.

Breakdowns At Tiffany’s schließlich sind eine fünfköpfige Metalcore-Band, ebenfalls aus Krefeld. Veranstalter: „Nach dem Wechsel des Sängers hat sich ein düsterer Schleier und eine neue Härte auf ihre Werke gelegt, ohne dass diese ihren melodischen Stil verlieren.“