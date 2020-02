Duisburg-Beeck. Die Drogeriekette Rossmann schließt ihre Filiale in Duisburg-Beeck. Auch über die Schließung weiterer Geschäfte gibt es im Stadtteil Gerüchte.

Die Drogeriemarktkette Rossmann schließt im Sommer ihre Filiale an der Friedrich-Ebert-Straße in Beeck. Das bestätigte das Unternehmen aus der Nähe von Hannover auf Nachfrage der Redaktion. „Mit knapp 350 Quadratmetern entspricht die Filiale nicht mehr den aktuellen Anforderungen“, begründet eine Rossmann-Sprecherin den Schritt.

Supermärkte Rewe und Netto bekennen sich zu Beeck

Die Filiale soll demnach im Juni schließen. Ein genaues Datum stehe aber noch nicht fest. Danach müssen die Beecker wohl auf ein Rossmann-Geschäft verzichten – es sei kein alternativer Standort in dem Stadtteil geplant, so die Sprecherin. Ob es bereits einen Nachmieter für den jetzigen Laden gäbe, wisse sie nicht.

Die Gerüchte über die Schließung der Rossmann-Filiale halten sich seit Wochen hartnäckig und haben sich damit bestätigt. Anders verhält es sich mit den Filialen der Supermarktketten Rewe und Netto an der Friedrich-Ebert-Straße beziehungsweise Herzogstraße. Auch hier kursierten im Stadtteil Vermutungen, dass die Geschäfte schließen könnten. Beide Unternehmen wollen das auf Nachfrage der Redaktion jedoch nicht bestätigen. „Es handelt sich lediglich um Gerüchte“, erklärt eine Rewe-Sprecherin. „Der Netto-Markt an der Herzogstraße bleibt unseren Kunden als Nahversorger vor Ort erhalten“, versichert eine Sprecherin des Discounters.

Rossmann will Filialnetz deutschlandweit verdichten

Trotz der Schließung in Beeck will die Firma Rossmann nach eigenen Angaben ihr Filialnetz kontinuierlich verdichten. Mit einer Anzeige auf seiner Internetseite sucht das Unternehmen nach neuen Standorten. Als Mindestanforderung bei der Verkaufsfläche sind darin 400 Quadratmeter genannt – eine Anforderung, die das Geschäft in Beeck nicht mehr erfüllt.