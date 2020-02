Duisburg: Verwirrung um Zuschüsse für Hamborner Sportvereine

Hamborn. Mit über 65.000 Euro unterstützt die Stadt Duisburg in diesem Jahr Investitionen der Hamborner Sportvereine. In der Bezirksvertretung allerdings gab es dazu Irritationen: Bei 13 von insgesamt 16 Förderprojekten hatten die Vereine Anschaffungen, Reparaturen oder Bauarbeiten bereits getätigt oder zumindest mit ihnen begonnen, bevor die Hamborner Politiker über die Zuwendungen entschieden.

Der parteilose Hans-Werner Schwarz war es, der den neu in der Vorlage eingeführten „vorzeitigen Maßnahmenbeginn“ zur Sprache brachte. „Welche Voraussetzungen gibt es dafür?“, wollte er wissen. Eine Antwort darauf wusste keiner der anwesenden Bezirkspolitiker, und auch die Stadtverwaltung blieb diese schuldig – Vertreter von Duisburg-Sport, der zuständigen Fachverwaltung, waren nicht anwesend.

Vereine gehen auf eigenes Risiko in Vorkasse

Stadtsprecher Falko Firlus liefert auf Nachfrage der Redaktion eine Erklärung: Die Vereine hätten sich im Vorfeld bereit erklärt, das jeweilige Projekt notfalls vollständig selbst zu finanzieren, falls die Bezirksvertretung nachträglich ihre Zustimmung verweigere. Es dürfte auch nur mit solchen Projekten vor der Bewilligung begonnen werden, ohne die der Sportbetrieb schwer beeinträchtigt sei. Beim SV Gelb-Weiß Hamborn war demnach ein fehlender Anhänger für den Traktor zum Transport der Pflegegeräte so ein Grund, bei MTV Union Hamborn eine „mittlerweile in die Jahre gekommene Schiedsrichterkabine“.

„Das hätten wir gern schon in der Sitzung gehört“, erklärt dazu der Bezirksbürgermeister Marcus Jungbauer (CDU) auf Nachfrage. Aber es sei von keiner Seite vorher die Anwesenheit der Fachverwaltung gewünscht worden. In der Nachbarstadt Oberhausen etwa wird jedes Sitzungsthema automatisch entweder von einem Beschäftigten der zuständigen Fachverwaltung begleitet oder von einer oder einem Beigeordneten.

„Ich kann ja nicht wissen, wer wo überall einen Vorstandsposten hat“, sagt Bezirksbürgermeister Marcus Jungbauer zum Thema Befangenheit. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Probleme mit der Befangenheit in Hamborner Bezirksvertretung

Bei der Beratung und Entscheidung über die Gelder erlaubte sich die Bezirksvertretung auch selbst einen Ausrutscher: SPD-Mann Thorsten Berane hätte an ihr nämlich nicht teilnehmen dürfen – tat es aber trotzdem. Berane ist Vorstandsmitglied bei MTV Union Hamborn und gilt damit als befangen. Demnach wäre er vor Beginn der Beratung verpflichtet gewesen, im Zuschauerraum Platz zu nehmen.

Die Regelung in der Gemeindeordnung will davor schützen, dass Kommunalpolitik den Anschein von Selbstbedienung bekommt. Juristen sprechen von „sachfremden Erwägungen“, die sonst Einfluss auf die Entscheidungen haben könnten. „Wird in Zukunft nicht wieder vorkommen“, erklärt Berane dazu auf Nachfrage. Er verwies aber darauf, dass die Entscheidung ja einstimmig gefallen sei und dass über alle 16 Förderzuschüsse gemeinsam abgestimmt wurde. Auch gehöre er ja nicht dem geschäftsführenden Vorstand des Vereins an. Tatsächlich wäre die Entscheidung der Bezirksvertretung nur rechtswidrig, wenn Beranes Stimme dabei den Ausschlag gegeben hätte.

Nur fünf Hamborner Vereine bekommen Zuschüsse

„Ich gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen mir ihre Befangenheit in Zukunft mitteilen“, sagt Bürgermeister Jungbauer dazu. Er könne ja nicht wissen, wer wo überall Vorstandsposten habe. Im vergangenen Jahr hatte SPD-Sprecher Christopher Hagenacker trotz Befangenheit an einer Abstimmung mitgewirkt.

Nord Die Zuschüsse im Detail Folgende Zuschüsse hat die Bezirksvertretung bewilligt: Für den SV Gelb-Weiß Hamborn 1250 Euro für die Beschaffung von Pflegegeräten und 650 Euro für den Traktor-Anhänger. SV Genc Osman: 6950 Euro für Jugend- und Seniorentore, 6650 Euro für neue Ballfangzäune für das Hauptspielfeld, je 5400 Euro für neue Ballfangzäune für das kleine Kunstrasenspielfeld sowie ein Ballfangnetz, 1100 Euro für eine Lautsprecheranlage, 1450 Euro für die Erneuerung der Schließanlage und 1400 Euro für die Instandsetzung der Umkleiden, des Vereinshauses sowie von Zäunen und Toren. 1. Duisburg-Hamborner Reiterverein: 13.650 Euro für die Erneuerung des Reithallentores und die Auswechslung des Hallenbodens in zwei Reithallen sowie 2600 Euro für die Erneuerung der Dachrinnen. Reit- und Fahrverein Hubertus: 1350 Euro für Reitsand und 11.300 Euro für neue Fundamente für eine Reitplatzüberdachung, MTV Union Hamborn: 100 Euro für die Schiedsrichterkabine und 5700 Euro für einen Aufenthaltscontainer.

Der drückte seine grundsätzliche Freude über die Fördermittel aus, wünschte sich allerdings in Zukunft einen höheren Betrag. „Da ist noch Luft nach oben“, bemerkte Hagenacker. Hans-Werner Schwarz merkte an: „Bei genauerem Hinsehen sind es nur fünf Vereine, die Zuschüsse bekommen.“ Bei rund 30 Sportvereinen im Bezirk sei das enttäuschend.

Jungbauer dagegen erklärte, vor Jahren seien es sogar nur zwei Vereine gewesen, die gefördert wurden. Das sei ein Fortschritt. Thorsten Berane lieferte eine Erklärung dafür: „Die Vereine sind willig. Aber sie haben den nötigen Eigenanteil nicht.“ 50 Prozent der nötigen Gelder müssen sie selbst aufbringen, es sei denn, sie finden einen weiteren Zuschussgeber. Claus Krönke (SPD) empfahl, eine neue Förderstrategie zu entwickeln, damit auch kleine Vereine künftig eine Chance haben. Zum Antrag erhob er das aber nicht. Damit muss sich der Rat der Stadt mit dem Vorschlag auch nicht befassen.