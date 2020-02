Aktion „Null Toleranz“ Duisburg: Zehn wilde Müllkippen in Walsum in sechs Tagen

Duisburg-Walsum. Nach einwöchiger „Null-Toleranz“-Aktion in Duisburg-Walsum gegen Müll und Unrat zieht die Stadt Bilanz. Auch Verkehrsdelikte wurden geahndet.

Das Ordnungsamt hat in Zusammenarbeit mit der Duisburger Polizei und den Wirtschaftsbetrieben in der Zeit vom 10. bis 15. Februar die Aktion „Null-Toleranz“ im Bezirk Walsum durchgeführt. In diesem Zeitraum waren die Mitarbeiter der Abfallaufsicht wochentags in Früh- und Spätschichten unterwegs, um Müll und Unrat zu beseitigen. Die Bilanz: zehn wilde Müllkippen, die durch die Wirtschaftsbetriebe abtransportiert wurden.

Oberbürgermeister Sören Link: „Wir tolerieren kein Fehlverhalten!“

Zwei Fahrten wurden den jeweiligen Verursachern in Rechnung gestellt. 56 Verwarnungsgelder wurden erhoben, drei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, zum Beispiel wegen des illegalen Entsorgens größerer Müllmengen. Sechs Schrottfahrzeuge wurden ausfindig gemacht. „Wir halten unser Versprechen und haben mit den Null-Toleranz-Aktionen gezeigt, dass wir Fehlverhalten nicht tolerieren“, sagt Oberbürgermeister Sören Link zu dem Projekt.

Gleichzeitig wurde der Stadtteil durch den Städtischen Außendienst (SAD) des Ordnungsamtes, zum Teil in Ordnungspartnerschaften mit der Polizei, intensiv bestreift. Durch den SAD wurden 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und zwei Verwarnungsgelder erhoben. Insgesamt wurden 13 weitere Maßnahmen (zum Beispiel mündliche Verwarnungen, Feststellung unerlaubter Sondernutzung) getroffen.

Neben Abfallaufsicht und SAD befanden sich auch Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung verstärkt im Einsatz. So wurden insgesamt 881 kostenpflichtige Verwarnungen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen verbotswidrigen Haltens, Parkens und wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen gefertigt.