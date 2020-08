Wegen eines Fahrbahneinbruchs ist die Beecker Straße in Duisburg-Hamborn derzeit gesperrt. (Symbolbild)

Bauarbeiten Fahrbahneinbruch: Straße in Duisburg-Hamborn gesperrt

Duisburg-Hamborn. Auf der Beecker Straße in Duisburg-Hamborn klafft nach einem Fahrbahneinbruch ein Loch. Das führt zu Verkehrsbehinderungen.

Auf der Beecker Straße in Duisburg-Hamborn ist es zu einem Fahrbahneinbruch gekommen. Damit das dadurch entstandene Loch im Asphalt keine Unfälle verursacht, musste dieser Abschnitt der Straße sofort gesperrt werden. Betroffen ist der Bereich zwischen Emscherstraße und Gottliebstraße.

Die Wirtschaftsbetriebe bereiten jetzt die Reparaturarbeiten vor, die in der kommenden Woche beginnen und in der darauf folgenden Woche abgeschlossen sein sollen. Auch während der Bauarbeiten bleibt die Beecker Straße in diesem Bereich gesperrt.

