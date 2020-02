Duisburg-Hamborn. Rund um den Hamborner Altmarkt, aber auch in Teilen von Neumühl ärgern sich Fußgänger über Falschparker. Die Stadt will Kontrollen verstärken.

Falschparker in Hamborn: Stadt will stärker kontrollieren

Einstimmig hatte die Bezirksvertretung im September 2019 die Stadtverwaltung darum gebeten, die Fußgängerbereiche Jägerstraße in Alt-Hamborn und Holtener Straße in Neumühl sowie den verkehrsberuhigten Bereich am Hamborner Altmarkt auf Verkehrsverstöße hin zu überwachen. Außerdem sollte die Verwaltung ihr Vorschläge vorstellen, wie dort die Aufenthaltsqualität für Fußgänger sowie deren Sicherheit verbessert werden können. Dem kam die Verwaltung jetzt zum Teil nach.

Der Vorstoß kam seinerzeit von der CDU, die sich vor allem an verbotenem Befahren dieser Bereiche störte und um Abhilfe bat. Zur Holtener Straße teilte die Verwaltung allerdings mit, nicht jedes Befahren dort sei ein Verkehrsverstoß. Die Zufahrt zu vier Häusern sei ebenso frei wie Behinderten- und Krankentransporte. Von 6 Uhr früh bis 12 Uhr mittags sowie von 19 bis 22 Uhr sei außerdem das Be- und Entladen dort frei. Zwei Mal am Tag sei der Bereich 2019 vom Ordnungsdienst der Stadt kontrolliert worden. Dabei seien insgesamt 574 Verwarnungen erteilt worden. In diesem Jahr sollen die Kontrollen verstärkt werden.

Viele Knöllchen am Hamborner Altmarkt

Zur Jägerstraße heißt es, dort sei das Be- und Entladen für Lieferwagen zu den gleichen Zeiten wie auf der Holtener Straße erlaubt, außerdem das Befahren für Kranken- und Behindertentransporte. Die gemischte Verkehrsfläche am Altmarkt sei als Spielstraße ausgeschildert. Damit sei Parken dort nur in gekennzeichneten Bereichen erlaubt, Ein- und Aussteigen sowie Be- und Entladen aber generell. Nur Parken sei dort nicht gestattet.

An den Wochenmärkten dienstags, donnerstags und samstags seien auf dem Altmarkt ständig zwei Kräfte für die Verkehrsüberwachung eingesetzt. Nach Ende des Wochenmarktes würden zwei weitere Kontrollen erfolgen, an Nicht-Markttagen täglich drei Kontrollgänge. Auf der Jägerstraße seien 2019 insgesamt 222 Verwarnungen erteilt worden, auf dem Altmarkt hingegen 2429, und zwar überwiegend auf der Mischfläche. Als Ursache dafür wird die offene Gestaltung dieses Bereichs genannt.

Vorschläge für Änderungen dieser Verhältnisse, wie von den Bezirksvertretern gewünscht, machte die Verwaltung nicht.