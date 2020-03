Die Tierrechtsorganisation Peta setzt 500 Euro Belohnung aus. Das Geld bekommt derjenige, der Hinweise zur Überführung des Täters geben kann, der Giftköder vor der Kirche an der Ludgerusstraße in Aldenrade ausgelegt hat. Ein Vierbeiner hat auf der Wiese vor der Kirche das mit Schneckenkorn gespickte Brot entdeckt. Die Hundehalterin konnte ihrer Hündin den Giftköder gerade noch rechtzeitig aus dem Mund nehmen. Zum Glück: In der Tierklinik bestätigte eine Veterinärin, dass es sich um giftiges Schneckenkorn handelte.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Mittwoch gegen 18.30 Uhr. Die Duisburger Polizei nimmt Hinweise unter 0203-2800 entgegen.

Giftköder können auch für Kinder lebensbedrohlich sein

Judith Pein von Peta weiß: „Derartige Täter zu überführen ist oft schwierig, da sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Deshalb kann es in solchen Fällen auf den noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen. Mit unserer Belohnung wollen wir die Arbeit der Polizei unterstützen sowie Tierhalter für das Thema sensibilisieren und warnen.“

Diese Giftköder können auch für Kinder, die sich den Fund in einem unbeobachteten Augenblick in den Mund stecken, lebensbedrohlich werden. Pein weißt darauf hin, dass es sich beim Auslegen von Giftködern um eine Straftat handelt, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Bei Verdacht auf Vergiftung keinen Maulkorb anlegen

Besteht der Verdacht, dass ein Tier einen mit Gift oder gefährlichen Gegenständen gespickten Köder gegessen hat, sollte man umgehend einen Tierarzt aufsuchen. Gleiches gilt bei Vergiftungserscheinungen wie Erbrechen, Durchfall, starker Unruhe oder Apathie, blassen oder porzellanfarbenen Veränderungen an den Schleimhäuten, großen Pupillen, Atembeschwerden oder Krämpfen.

Ein Maulkorb oder eine Maulschlinge darf bei Verdacht auf Vergiftung nicht angelegt werden, da Erstickungsgefahr droht. Ist das Tier bereits bewusstlos, sollte es in die stabile Seitenlage gebracht und die Atemwege frei gehalten werden. Für eine schnelle Diagnose ist es sinnvoll, eine Probe des Köders oder des Erbrochenen mit zum Tierarzt zu nehmen.