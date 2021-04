Duisburg. Internetnutzer bewerten nicht nur Restaurants, sondern auch Ausflugsziele. Das sind laut ihnen die besten Freizeitorte im Duisburger Norden.

Auf Urlaubsreisen sollte man in den Osterferien möglichst verzichten, so der Appell der Bundesregierung. Bleibt also Urlaub vor der Haustür. Was kann man im Duisburger Norden unternehmen, damit die freien Tage sich vom Alltag abheben?