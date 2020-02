Duisburg-Neumühl. Seit März 2019 ist die Turnhalle der Grundschule am Bergmannsplatz gesperrt. Jetzt gab es grünes Licht für ihre Sanierung.

Grundschule Bergmannsplatz: Sporthalle wird jetzt saniert

Auf die Sanierung ihres Hauptgebäudes wartet die Städtische katholische Grundschule am Bergmannsplatz schon seit 2016. Jetzt wird bis zum Ende der Sommerferien erst einmal die Turnhalle vorgezogen. Die Bezirksvertretung Hamborn stimmte einem kurzfristigen Antrag zu und gab damit den Startschuss für die 933.000 Euro teure Sanierung. Denn im Unterschied zum maroden Schulgebäude ist die Turnhalle seit fast einem Jahr komplett gesperrt, seitdem eine Schülerin sich an aus dem Boden ragenden Holzspänen übel verletzt hat.

Halle der Schule am Bergmannsplatz ist seit März 2019 gesperrt

Die SPD zog dann auch ihren Antrag zurück, wonach auch ein Neubau in Erwägung gezogen werden sollte. „Wir mussten erst mit der großen Keule kommen“, deutete Ratsherr Sebastian Haak an, dass der Vorstoß seiner Partei ein taktisches Manöver war, um in der Sache überhaupt vorwärts zu kommen.

„Es gibt gute Gründe dafür, die Turnhalle nur zu sanieren. Das geht fixer“, erklärte er. Sonst müsste den Kindern noch jahrelang das Ausweichen in andere Hallen zugemutet werden. Für die Sportverein würde die Hallenbelegung auch teurer. Außerdem komme die vorgeschlagene Sanierung einem Neubau gleich.

Hamborner Politik verärgert über Antrags-Praxis des IMD

Dass die Lokalpolitiker über das Projekt vorher nicht beraten konnten, stieß Haak allerdings übel auf. „Warum schafft es das Immobilien-Management Duisburg (IMD) nicht ohne Tischvorlagen?“, wollte er wissen, warum diese Form des Eilantrags gewählt wurde. Die Frage blieb unbeantwortet, obwohl der neue technische IMD-Geschäftsführer Winand Schneider anwesend war. Immerhin das nahm Haak als positiv wahr. Seit der Abberufung von IMD-Geschäftsführer Uwe Rohde vor vier Jahren sei kein IMD-Chef mehr in der Bezirksvertretung gewesen.

Wegen Verletzungsgefahr ist die Turnhalle der Schule am Bergmannsplatz seit März 2019 gesperrt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Carsten Alberts vom IMD nannte weitere Gründe für den Vorrang von Sanierung vor Neubau: „Die Halle ist schon teilsaniert.“ Fenster und Dach seien bereits erneuert. Jetzt folge eine Kernsanierung des Inneren. Wenn es keine besonderen Vorkommnisse gebe, wäre der Umbau Ende der Sommerferien fertig. „Wir fangen sofort an.“

Winand Schneider erklärte, was solche besonderen Vorkommnisse sein könnten, abgesehen von technischen Schwierigkeiten: „Wir haben ein wahnsinniges Problem, Ausschreibungen auf dem Markt unterzubringen.“ Die Unternehmen der Baubranche sind aufgrund der zahlreichen Bauaufträge der öffentlichen Hand derart ausgelastet, dass nur stark überteuerte Angebote abgegeben werden. „Wenn wir aber eine Ausschreibung zurückziehen müssen, beginnt der gesamte Vergabevorgang von vorn“, so Schneider weiter.

Gesundheitsschädliche Dämmung der Halle muss erneuert werden

Zum Umfang der beschlossenen Sanierung gehören ein neuer Sportboden, neuer Prallschutz an den Wänden, eine neue Elektroinstallation mitsamt Beleuchtung, die Sanierung der Umkleideräume und die Kernsanierung von Toiletten und Duschen. Innentüren, Notausgang und Geräteraumtore werden komplett ausgetauscht. Der Duschraum wird verkleinert. Dafür werden die Toiletten behindertengerecht sein.

Die Hallendecke muss komplett abgetragen werden, damit die dahinter befindliche Dämmung aus gesundheitsschädlichen künstlichen Mineralfasern erneuert werden kann. Außerdem bekommt die Halle eine neue Heizungsanlage.