Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebensweisen und Kulturen vergleichen

Das Max-Planck-Gymnasium erweitert im kommenden Schuljahr noch mal sein Chinesisch-Angebot. Die Nachfrage sei entsprechend groß.

Nach den Sommerferien wird Chinesisch erstmals neben Latein und Französisch als zweite Fremdsprache in Klasse 7 angeboten. Neu ist auch das Profilierungsangebot in Klasse 5: „Internationale Profile – Bejing, London, Duisburg“. Hier vergleichen Schüler Lebensweisen und Kulturen europäischer und chinesischer Metropolen mit den Gepflogenheiten in der Heimatstadt.