Netto-Filiale in Duisburg-Overbruch eröffnet nach Umbau neu

Duisburg-Overbruch. Der Lebensmitteldiscounter Netto öffnet am Dienstag seine Filiale in Duisburg-Overbruch neu. Kunden erwartet dann auch ein erweitertes Sortiment.

Nach einer Umbauphase wird die Netto-Filiale an der Friedrich-Ebert-Straße in Duisburg-Overbruch am Dienstag, 18. August, wiedereröffnet. Wie das Unternehmen mitteilt, erwarten die Kunden neben frischen Lebensmitteln in der neuen Filiale auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte.

Demnach liegt bei den rund 5000 dann erhältlichen Artikeln der Fokus auf Frische und Regionalität. Netto wirbt etwa für „über 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte“ sowie ein Regal mit täglich frischen Backwaren.