Duisburg-Nord. Retter müssen innerhalb von acht Minuten am Einsatzort sein. Die Quote von 90 Prozent wird in Duisburg nicht erfüllt. Wie sich das ändern soll.

Notfallversorgung in Duisburg-Nord bessert sich nur langsam

Erhebliche Mängel im Rettungsdienst hat Oberbrandrat Christian Umbach, Vize-Chef der Duisburger Feuerwehr, jüngst in den Bezirksvertretungen Hamborn und Meiderich/Beeck eingeräumt. Weit entfernt sei man bislang von dem Ziel, in 90 Prozent aller Notfälle acht Minuten nach dem Eingang des Notrufs mit einem Rettungswagen (RTW) zur Stelle zu sein, um etwa bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zu helfen sowie bei Haus-, Betriebs-, Schul- oder Verkehrsunfällen. Und das liege nicht daran, dass es zu wenige mit Personal besetzte Einsatzfahrzeuge gebe, sondern daran, wie ihre Standorte in Duisburg verteilt sind.

Für den Duisburger Norden war das schon bei der letzten Auflage des sogenannten Rettungsdienstbedarfsplans im Jahre 2013 erkannt worden. Alle fünf Jahre muss die Feuerwehr ihre Leistungsfähigkeit überprüfen und ihre Organisation in Bedarfsplänen für den Brandschutz und den Rettungsdienst festlegen. Beide werden vom Rat der Stadt beschlossen.

Aber nur in einem von drei Problemfällen wurde bis heute Abhilfe geschaffen: Seit 2017 ist einer der Rettungswagen von der Feuerwache 4 an der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße in Walsum am Fahrner Krankenhaus stationiert. Damit kann Röttgersbach besser erreicht werden.https://www.waz.de/staedte/duisburg/duisburger-feuerwehrfrauen-wollen-akzeptiert-werden-id226891401.html

Hindernisse in Alt-Hamborn und Ruhrort

Die beiden anderen Projekte zur Lösung der Schwierigkeiten sind seitdem nicht verwirklicht worden: Weder ist bereits ein neuer Rettungswagen am St.-Johannes-Hospital in Alt-Hamborn stationiert. Dazu fehle es, heißt es in dem Bericht, bislang an einer Einigung mit dem Klinik-Betreiber Helios. Das Fahrzeug ist mitsamt Personal auf der Feuerwache 3 an der Duisburger Straße in Alt-Hamborn stationiert. Noch wurde ein Rettungswagen von der Hauptfeuerwache an der Wintgensstraße in Duissern zur Hafenfeuerwache am Vinckeufer in Ruhrort verlegt. Das sei dort aus Platzgründen verworfen worden, heißt es. Das Fahrzeug rückt folglich bislang weiterhin von Duissern aus. Ruhrort, Laar und Beeckerwerth können von der Feuerwache 5 an der Rheindeichstraße in Homberg angefahren werden. Dort sind zwei Rettungswagen stationiert.

Nord Die gesetzliche Hilfsfrist im Rettungsdienst Acht Minuten beträgt die gesetzliche Hilfsfrist für den Rettungsdienst. Sie soll in 90 Prozent aller Notfälle eingehalten werden. Die Frist setzt sich zusammen aus der Zeit für die Entgegennahme des Notrufs durch die Leitstelle, die Alarmierung der Einsatzkräfte und deren Anfahrt zum Einsatzort. Nach eigenen Angaben benötigen die Berufsfeuerwehr und die eingesetzten Hilfsorganisationen mit etwa dreieinhalb Minuten von der Entgegennahme bis zum Ausrücken eine Minute zu lange, so dass zur Zeit nur viereinhalb Minuten Zeit für die Anfahrt verbleiben. Durch innerorganisatorische Maßnahmen soll eine Minute eingespart werden, so dass künftig fünfeinhalb Minuten für die Anfahrt bleiben. Unter dieser Voraussetzung würde mit den neuen Standorten rechnerisch eine Einhaltung der Hilfsfrist zu 100 Prozent möglich. In der Praxis würden daraus etwa 90 Prozent resultieren, weil Ereignisse wie Unwetter, Stau, Baustellen oder Umleitungen nicht vorhersehbar sind.

Damit gibt es aber weiterhin Gebiete, die für den Rettungsdienst schlecht erreichbar sind, Beeck etwa oder Bruckhausen. Der neue Rettungsdienstbedarfsplan sieht die beiden Standorte daher weiterhin zwingend vor. Freilich lässt der Plan noch offen, ob ein Rettungswagen auf der Hafenwache in Ruhrort oder an einem neuen Standort in Neuenkamp stationiert wird, das ebenfalls bislang nicht gut erreicht wird, aber zur Stadtmitte gehört.

Neuer Standort in Mittelmeiderich

Mit der vorgesehenen Verlagerung der Hauptfeuerwache von Duissern ins Dellviertel entsteht in Meiderich ein neues Versorgungsproblem. Deshalb ist vorgesehen, einen Rettungswagen mitsamt Personal in das Feuerwehrgerätehaus an der Augustastraße in Mittelmeiderich zu verlegen und sie zur Rettungswache umzubauen. Von dort wären auch Beeck und Bruckhausen besser zu erreichen.

Der zuständige Notarzt für den Duisburger Norden ist seit Jahren am Fahrner Krankenhaus stationiert. Wird ein zweiter Notarzt im Norden benötigt, rückt er entweder aus Alt-Homberg oder Hochfeld an. Nicht selten wird auch der am Unfallkrankenhaus in Buchholz stationierte Rettungshubschrauber eingesetzt.