Politik geht wichtigen Schritt für neue S-Bahn im Norden

Die Politik wünscht sich eine neue S-Bahnline durch den Duisburger Norden, die ihn mit dem Hauptbahnhof verbindet. Nun wächst die Hoffnung, dass das Projekt tatsächlich umgesetzt wird. Jubeln dürfen die Befürworter allerdings erst nach der Ratssitzung am Montagnachmittag.

Denn in einem gemeinsamen Antrag wollen CDU und SPD die künftige Studie des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) finanziell unterstützen. Diese soll klären, ob die Walsumbahn wieder von Voerde über Walsum und Neumühl nach Oberhausen fahren darf.

Bündnis für die Walsumbahn: Der Landtagsabgeordnete Frank Börner (SPD, von links), Ratsherr Sebastian Haak (SPD), Lothar Ebbers vom Fahrgastverband Pro Bahn sowie Ratsherr Frank Heidenreich wollen mehr Bahnverkehr im Duisburger Norden. Foto: Tanja Pickartz

„Die Mehrheit steht“, sagt am Freitagmittag der CDU-Fraktionsgeschäftsführer Rainer Pastoor im Gespräch mit dieser Zeitung. Damit wolle die Koalition signalisieren, dass sie hinter dem Projekt stehe. Denn der VRR wolle, dass sich die betroffenen Kommunen insgesamt zur Hälfte an den Kosten der Machbarkeitsstudie beteiligen. Duisburgs Anteil liegt laut dem schwarz-roten Antrag circa 40.000 bis 50.000 Euro. Diese soll der Rat in seiner nächsten Sitzung am Montag, 25. November, bereitstellen.

Vorstoß des VRR ist eine große Chance

Der Neumühler Ratsherr Frank Heidenreich (CDU), der zudem der stellvertretende Vorsitzende des VRR-Verwaltungsrats ist, sieht in dem Vorstoß des Verkehrsverbunds eine große Chance, die Walsumbahn wieder in Betrieb zu nehmen. „Wir wollen deutlich machen, dass auch der Duisburger Stadtrat voll und ganz hinter der Initiative steht.“ Die beiden Fraktionen zählen die Walsumbahn „zu den wichtigsten Verkehrsprojekten in NRW“ und wollen sie zeitnah umgesetzt sehen. Derzeit fahren auf der Strecke nur Güterzüge bis Oberhausen, doch die Koalition hofft, dass dort ab 2025 wieder Reisende auf der Schiene unterwegs sind.

Die geplante Strecke für die geplante S-Bahnlinie. Foto: Selina Sielaff

Die alte Strecke wiederzubeleben, findet zudem Ratsherr Herbert Eickmanns (SPD), nutze vor allem den Bürgern im Duisburger Norden. „Endlich könnten die Menschen aus den Stadtbezirken Walsum und Hamborn schnell mit dem Zug nach Duisburg-Mitte und weiter nach Düsseldorf reisen.“ Durch solch eine Verbindung würden sicher viele Pendler vom Auto auf die Bahn umsteigen, „sie wäre somit ein guter Beitrag zur Verkehrswende und zum Klimaschutz“.

Oberhausen wird sich auch beteiligen

Ohne die Studie ließe sich das Vorhaben nicht umsetzen, betont Rainer Pastoor. Doch die Stadt Oberhausen habe bereits beschlossen, sich finanziell zu beteiligen, sagt Frank Heidenreich und der Kreis Wesel bereite ebenso wie Duisburg einen entsprechenden Beschluss vor. Pastoor: „Damit ist ein ganz wichtiger Schritt getan.“