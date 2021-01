In Alt-Hamborn haben Randalierer Briefkästen mit einem Böller beschädigt.

Baulicht Schon wieder Vandalismus durch Pyrotechnik in Duisburg

Duisburg Mit einem Böller haben Unbekannte in Alt-Hamborn einen Briefkasten gesprengt. Fälle von Vandalismus durch Pyrotechnik häufen sich in Duisburg.

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem Böller Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in Alt-Hamborn gesprengt. Das Haus befindet sich an der Duisburger Straße zwischen Sterkrader- und Schützenstraße.

Ähnliche Taten in Bissingheim und Meiderich

Wie die Polizei berichtet, hörte ein 48-jähriger Anwohner gegen 2 Uhr nachts einen lauten Knall. Die Briefkästen wurden durch die Explosion stark deformiert. Am Gebäude entstanden keine weiteren Schäden.

Ähnliche Fälle gab es zuletzt im gesamten Duisburger Stadtgebiet vermehrt. So wurden in Bissingheim und Mittelmeiderich Zigarettenautomaten gesprengt. Ebenfalls in Mittelmeiderich wurde außerdem ein Auto durch einen Feuerwerkskörper stark beschädigt.

Zeugenhinweise zu allen Vorfällen nimmt die Kripo unter 0203 2800 entgegen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]