Trotz vieler helfender Hände noch immer viel Müll in Marxloh

Weiterhin viel Müll trotz ständiger Kontrollgänge und Reinigungen beobachtet Heinz-Josef May von der Franz-Julius-Straße auch in jüngster Zeit. Zudem stört ihn das Treiben auf der Piazza, dem Platzbereich an der Einmündung der Rolfstraße in die Kaiser-Wilhelm-Straße. Seine entsprechende Einwohneranfrage von Ende August hat die Stadtverwaltung jetzt beantwortet.

May gehören nach eigenen Angaben mehrere Immobilien rund um die Piazza. Deshalb hat er ein Interesse an möglichst viel Sauberkeit und Ordnung. Nur fehle es daran immer noch, klagte er damals. So sind nach seinen Beobachtungen mittlerweile zwar insgesamt rund 50 Personen mit dem Thema Müll in den Straßen und Grünanlagen des Stadtteils beschäftigt. „Trotzdem finden sich weiter Sperrmüll und Verunreinigungen auf der Straße, was für viele Anwohner ein Ärgernis ist“, schrieb er in seiner Anfrage.

Müll wird notiert und bleibt trotzdem liegen

Etwa zehn Arbeitslose seien allein vom Jobcenter dazu eingeteilt, wilde Müllkippen in Marxloh aufzuspüren und den Wirtschaftsbetrieben Duisburg (WBD) zu melden, berichtete er. Acht sogenannte Straßenpaten seien vom Sozialpastoralen Zentrum Petershof aus unterwegs, um bestimmte Bewohner des Stadtteils über korrekte Müllentsorgung aufzuklären. Über die Entwicklungsgesellschaft Duisburg schließlich seien neuerdings zehn Arbeitslose damit beauftragt, Unrat aus Baumscheiben zu entfernen. Außerdem seien Mitarbeiter der WBD damit zugange, sei der Sonderaußendienst des Ordnungsamtes auf Streife. Nur bewirke all das leider nicht, dass solcher Abfälle zeitnah verschwinden würden.

Deshalb wollte May wissen, ob das vielleicht mit der Organisation dieser Arbeit, mit den Zuständigkeiten zusammenhänge. So würden sie oft in Gruppen zu zehn Personen durch die Straßen ziehen, wo es zweckmäßiger wäre, sich zu zweit aufzumachen, dafür aber auszuschwärmen. Manche Stellen würden doppelt und dreifach begangen, andere gar nicht. Andererseits sei offenbar niemand dafür zuständig, Grünflächen rund um Hagedorn- und Friedrich-Engels-Straße zu pflegen und zu bepflanzen.

Bis zu 100 Menschen spätabends auf der Piazza

Auf der Piazza schließlich oder auf der Kreuzung Hagedornstraße/Rolfstraße könnten jeweils bis zu 100 Personen ungehindert Kürbiskerne ausspucken, ihre Schalen dort liegenlassen und bis in die späten Abendstunden Lärm veranstalten, ohne das der städtische Ordnungsdienst einschreite. Dies aus deshalb, weil er zu dieser Zeit gar nicht präsent sei.

Statt, wie ursprünglich geplant, sich zum kulturellen Mittelpunkt, als Bühne der Kulturen und mit hochwertiger Gastronomie, zu entwickeln, sei die Piazza heute ein begehrter Bolzplatz. Da er jedoch nicht eingezäunt sei, hätten die dortigen Hauseigentümer es immer wieder mit Beschädigungen zu tun. May wollte daher wissen, wieso es angesichts zweier offizieller Bolzplätze in der Nachbarschaft dort kein Ballspielverbot gebe. Offenbar bestehe seitens der Stadt überhaupt kein Interesse, erzieherisch auf die dortigen Verhältnisse einzuwirken, um für Besserung zu sorgen.