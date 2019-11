Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Top oder Flop?

Der neue Nahverkehrsplan – Top oder Flop? Darüber will die SPD Meiderich mit interessierten Bürgern am Dienstag, 26. November, um 18 Uhr, in der Gaststätte Haus Laacks an der Bügelstraße 17 diskutieren.

Als fachkundiger Ansprechpartner antwortet Ralf Zigan vom Planungsamt der Stadt.