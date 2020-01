Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Walsum-Bahn würde Autobahn 59 entlasten

Das NRW-Verkehrsministerium unterstützt die Wiederbelebung der Walsum-Bahn. Wird die Verbindung von Pendler angenommen, würde dies zu einer Entlastung der A 59 führen.

In weiten Teilen führt die Trasse über ein Gleis. Deshalb würden wohl an einigen Stellen Ausweichgleise erforderlich.

Die Standorte der Bahnhöfe müssten sorgfältig gewählt werden. Es bieten sich Grundstücke an, die sich in öffentlicher Hand befinden, und die nicht zu weit von den Ortszentrum entfernt liegen. In Neumühl wäre ein Haltepunkt in der Nähe des Bürgerhauses denkbar, in Marxloh in der Nähe der Moschee.