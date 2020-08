Walsum: Neues Katastrophenschutzfahrzeug für die Feuerwehr

Duisburg-Walsum. Mit einem neuen Fahrzeug soll der Löschzug 410 aus Duisburg-Walsum künftig zu Einsätzen im gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus ausrücken.

Der Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir (SPD) hat in der vergangenen Woche auf der Duisburger Hauptfeuerwache das neue, aus Bundesmitteln finanzierte Löschgruppenfahrzeug dem Löschzug 410 aus Walsum übergeben. An der offiziellen Übergabe in Duissern nahmen der Feuerwehrdezernent Dr. Ralf Krumpholz, Vertreter der Bezirksregierung Düsseldorf und der Feuerwehr Duisburg teil.

Neues Walsumer Feuerwehrfahrzeug fasst 1000 Liter Löschwasser

Das Löschgruppenfahrzeug wird bei Einsätzen im gesamten Stadtgebiet und auch überörtlich eingesetzt. „Es wird in Duisburg als sogenanntes Fahrzeug der zweiten Reihe bestimmungsgemäß, insbesondere bei Großeinsatzlagen und öffentlichen Notständen, wie Großbränden, Hochwasserlagen, Starkregenereignissen oder Sturmschäden und Katastrophen wertvolle Dienste leisten. Im Schadensfall wird sich das Fahrzeug bei betroffenen Bürgern als wertvolle Ressource darstellen“, sagt Krumpholz.

Zu den Ausstattungsmerkmalen des gut sieben Meter langen und 13.500 Kilogramm schweren Katastrophenschutzfahrzeugs zählen eine 1000 Liter fassende Löschwasserbevorratung, ein Stromerzeuger, eine Motorsäge, ein Flutlichtstrahler, Suchscheinwerfer und Atemschutzgeräte. Es stehen insgesamt neun Sitzplätze zur Verfügung.

Chef der Duisburger Feuerwehr freut sich über neue Möglichkeiten

„Durch das neue Fahrzeug steigt gleichzeitig die Ausbildungs- und Übungskapazität beim Löschzug um 50 Prozent, da weitere neun Feuerwehrleute zeitgleiche Übungs- und Ausbildungsdienste leisten können. Davon werden die ehrenamtliche Nachwuchsgewinnung und der Ausbildungsstand der bereits aktiven Feuerwehrleute und die Jugendarbeit erheblich profitieren“, betont der Leiter der Feuerwehr Oliver Tittmann.