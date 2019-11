Duisburg. Die Hochwassersaison des Rheins ist gestartet. Aktuell ist der Pegel allerdings noch niedrig. Notfallplan für Deiche in Duisburg-Homberg.

Notfallplan für Duisburg: Rhein-Hochwassersaison gestartet

Auch wenn der aktuelle Pegel in Ruhrort von 3,30 Meter es nicht vermuten lässt: Die Hochwassersaison des Rheins hat begonnen. In dieser Periode, meist zwischen Weihnachten und Karneval, erreicht der Rhein seine jährlichen Höchststände. Die Hochwassersaison des Flusses dauert in der Regel bis Ende März.

Für die Stadt Duisburg spielt der Schutz eine wichtige Rolle: Mehr als 300.000 Einwohner sowie Sachgüter, deren geschätzter Wert im Bereich von 30 Milliarden Euro liegt, werden in Duisburg durch Hochwasserschutzanlagen vor Überschwemmungsschäden geschützt. Alle wichtigen Infos für Bürger, zum Beispiel welche Bereiche im Stadtgebiet durch Hochwasser gefährdet sind, hat die Stadt auf ihrem Hochwasserportal www.duisburg.de/hochwasser zusammengetragen.

Rhein: Abschnitte in Homberg nicht mehr voll standsicher

Eine Besonderheit in Duisburg: Seit 2018 ist bekannt, dass ein Abschnitt des Rheindeiches in Homberg nicht mehr in vollem Umfang standsicher ist. Zwei Bereiche sind aus Altersgründen und einer nicht mehr zeitgemäßen Bauweise nur noch bis zu einem Pegelstand von elf Metern in Ruhrort vollständig sicher. Deshalb hat die Stadt Duisburg hat einen Notfallplan erstellt, der den Aufbau eines Notdeiches entlang der Rheindeichstraße vorsieht. Dieser Notfallplan soll für eine Übergangsphase bis 2025 gelten. Laut Planungen zur Deichsanierung in Nordrhein-Westfalen sollen die Abschnitte bis dahin saniert oder neu gebaut werden.