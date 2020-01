Oberbürgermeister steht in Duisburg nicht zur Wahl

In Duisburg steht der Oberbürgermeister bei den Kommunalwahlen am 13. September nicht zur Wahl: Sören Link (43) war 2012 nach der Abwahl Adolf Sauerlands (CDU) ins Amt gekommen. 2017 entschied er sich zur vorgezogenen Neuwahl am Tag der Bundestagswahl.

Bei der OB-Wahl 2017 wurde er bei einer hohen Wahlbeteiligung (62,27 Prozent) mit 56,8 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt – bis 2025.

Die Duisburger stimmen am 13. September also über die Zusammensetzung von Stadtrat und Bezirksvertretungen ab.