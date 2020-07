Fahrpläne und Linienführungen von DVG-Bussen in Duisburg werden zum 12. August verändert.

Nahverkehr ÖPNV in Duisburg: Änderungen bei DVG-Buslinien ab 12. August

Duisburg. Nach der Kritik am Nahverkehrsplan haben DVG und Stadt Duisburg Änderungen zum 12. August beschlossen – unter anderem bei den Linien 924 und 940.

Die Stadt Duisburg und die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) haben Änderungen im Fahrplanangebot ab dem 12. August angekündigt. Erst im Oktober hatten sie die Linienführungen und Fahrpläne im gesamten Stadtgebiet umgestellt. Für den neuen Nahverkehrsplan ernteten Politik, Verwaltung und DVG viel Kritik von Kunden: Bewohner einiger Siedlungen, zum Beispiel im Werthacker und in Ungelsheim, fühlten sich abgeschnitten, und Berufstätige bemängelten fehlende Verbindungen an Wochenenden. „Ich möchte mich ausdrücklich bei den vielen Duisburgern bedanken, die mit ihren Rückmeldungen dazu beigetragen haben, den Nahverkehrsplan zu verbessern“, erklärt Oberbürgermeister Sören Link nun. „Dass der Rat der Stadt dafür das entsprechende Budget freigegeben hat, war eine gute und richtige Entscheidung.“

Die Ende März vom Stadtrat beschlossenen Korrekturen kosten die Stadt rund drei Millionen Euro. Ein Überblick über die Änderungen.

Bus und Bahn in Duisburg: neue Betriebszeiten an Samstagen

Die Busse und Bahnen fahren samstagmorgens zukünftig nach den Betriebszeiten, die montags bis freitags gelten. Das bedeutet: Die ersten Fahrzeuge fahren ab circa 4 Uhr. Der Takt ändert sich nicht. Vor allem Berufstätige sollen nach Angaben der Verantwortlichen von den neuen Betriebszeiten profitieren. Dafür enden die Fahrten im Nachtnetz von Freitag auf Samstag bereits gegen 3 Uhr.

Bruckhausen: Buslinie 908 fährt Matenastraße wieder an

Die Busse der Linie 908 fahren wieder bis zur Haltestelle „Matenastraße“ in Bruckhausen. Damit ist der Stadtteil Laar wieder durch eine Direktverbindung an Hamborn angebunden. Bereits im Januar hatte Stadtplaner Ralf Zigan angekündigt: „Die alte Buslinie 908 könnte zurückkommen.“

Meiderich: Haltestelle Laaker Straße entfällt

Die Busse der Linie 917 fahren ab dem 12. August wieder über die Haltestellen „Biesenstraße“, „Auf dem Damm“ und „Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus“ bis zur Haltestelle „Meiderich Bf“. Dadurch soll das Ortszentrum Meiderich besser angebunden werden. Die Haltestelle „Laaker Straße“ fällt dafür weg.

Gute Nachricht für Friemersheim: Buslinie 924 fährt Zentralfriedhof wieder öfter an

Wieder mehrmals am Tag fahren Busse der Linie 924 die Haltestelle „Zentralfriedhof“ in Friemersheim zukünftig an.

Änderungen bei den Linien 940 und 941

Der Protest im Duisburger Süden hat anscheinend Wirkung gezeigt: Die Fahrpläne der Linien 940 und 941 sollen besser aufeinander abgestimmt werden. Die von vielen erhoffte Folge: Ein Umstieg an der Haltestelle „Am Krähenhorst“ ist möglich, das Ärztezentrum Sittardsberg und das Schulzentrum Süd sollen besser erreichbar sein.

Mehr Fahrten auf zahlreichen Linien

Die DVG verstärkt in den Morgen- und Abendstunden den Takt auf den Linien 905/906, 909/910, 917, 922, 923, 926, 928 und 942. Damit schaffe die Verkehrsgesellschaft ein zusätzliches Angebot für die Fahrgäste, wirbt die Stadtverwaltung.

Verbesserung für Mitarbeiter des Klinikums Niederrhein angekündigt

Busse der Nachtexpresslinie 1 (NE1) fahren ab August über die neue Haltestelle „Fahrner Straße“ sowie die Haltestellen „Bayernstraße“ und „Jubiläumshain“. Vor allem Mitarbeiter des Klinikums Niederrhein sollen so ihren Arbeitsort besser erreichen, hoffen die Verkehrsplaner. Die Haltestelle „Schwabenstraße“ entfällt dafür.

Einen Teil dieser Maßnahmen hatte der Rat der Stadt bereits im März beschlossen. Als Reaktion auf eine Analyse hatten Stadt und DVG im April bereits Maßnahmen im Schülerverkehr umgesetzt. Auf einigen Strecken fahren seitdem zum Beispiel Gelenk- statt Standardbusse.

Neue Linienwege und Fahrzeiten in der Übersicht auf DVG-Internetseite