Maskenpflicht Ohne Maske in Bus und Bahn: 30 Bußgelder in Duisburg

Duisburg 30 ÖPNV-Fahrgäste müssen in Duisburg Bußgelder zahlen. Sie waren ohne Maske in Bus und Bahn unterwegs. Kontrollen auch an Haltestellen.

Mitarbeiter des Duisburger Ordnungsamtes haben in der vergangenen Woche 30 Bußgelder gegen Menschen verhängt, die sich nicht an die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und an Haltestellen gehalten haben. Sie müssen nun 150 Euro Strafe zahlen.

in den vergangenen Tagen 34.399 Menschen im ÖPNV kontrolliert.

Maskenpflicht: Zwei Fahrgäste in Duisburg aus Bus und Bahn geworfen

Das Ergebnis: 589 Fahrgäste hatten den Mund-Nasen-Schutz in Bussen und Bahnen nicht korrekt oder gar nicht angelegt. Nach Angaben der DVG zeigten sich fast alle Fahrgäste einsichtig und folgten der Aufforderung der DVG-Mitarbeiter, die Maske korrekt anzulegen. In zwei Fällen machte die DVG allerdings von ihrem Hausrecht Gebrauch und verwies Fahrgäste aus Bussen und Bahnen.

An Haltestellen im Duisburger Liniennetz fielen 726 Personen auf, die gegen die Maskenpflicht verstießen. Sie reagierten allesamt jedoch auf die Anweisungen der Ticketprüfer.

Im Rahmen der Maskenkontrollen gingen der DVG auch 676 Schwarzfahrer ins Netz.