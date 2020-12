Pendler in Duisburg: Bahnstrecke Richtung Essen wieder frei

Duisburg. Bahn-Pendler können endlich aufatmen: Ab Montag, 28. Dezember, kann der Zugverkehr zwischen Duisburg und Essen wieder normal rollen.

Bahn-Pendler in Duisburg können endlich erleichtert sein: Ab Montag, 28. Dezember, soll ab 4 Uhr morgens der Zugverkehr zwischen Duisburg und Essen in beide Richtungen wieder aufgenommen werden. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) mit. Der Ersatzverkehr mit Bussen auf dieser Strecke wird dann eingestellt.

Grund für die massive Beeinträchtigung auf der Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen war der schwere Unfall eines Tank-Lkw direkt unterhalb der Eisenbahnbrücken in Mülheim-Styrum. Am 17. September war ein Tanklaster mit tausenden Litern Kraftstoff an Bord von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten. Die Schäden waren so groß, dass die Brücken ersetzt werden müssen. Die Baumaßnahmen hatte zu einer wochenlangen Sperrung der Strecke und zu dem Einsatz eines Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.

[Newsletter: Unsere interessantesten Geschichten aus Duisburg per E-Mail erhalten]

Für die DB stand deshalb ein Mammutprogramm an: Innerhalb kürzester Zeit wurden insgesamt drei Eisenbahnbrücken abgerissen und für die wichtige Eisenbahnverbindung von Essen nach Duisburg die notwendige Hilfsbrücke eingebaut.

+++ Mehr Nachrichten aus Duisburg finden Sie hier +++