Picnic in Duisburg: Jeder zehnte Haushalt wird beliefert

Der Online-Supermarkt Picnic rollt seit September durch Duisburg. Die ultraschmalen Lieferwagen fallen im Straßenbild auf. Mittlerweile bekommen, so das Unternehmen, zehn Prozent der Duisburger Haushalte durch Picnic die Lebensmittel bis zur Haustür geliefert. Welche Produkte in Duisburg im Vergleich zu anderen Städten beliebt sind.

Mit dem rollenden Supermarkt kommen Eier, Milch, Windeln und Co. ohne Zustellgebühr bis nach Hause. Dabei sind die nur 1,35 Meter elektrisch betriebenen Mini-Lkw ein Erkennungsmerkmal auf der Straße. Insgesamt sollen die Fahrer, die im Jargon „Runner“ genannt werden, in Duisburg bisher eine Strecke von 17.548 Kilometern zurückgelegt haben.

Picnic in Duisburg: Haferflocken, Heidelbeerjoghurt und Gouda-Käse sind beliebt

Über die Picnic-App sind nach Angaben des Unternehmens bisher 181.140 Kilogramm an Produkten in den Warenkorb der Kunden gewandert. Durch die Bestellung per App bis 22 Uhr am Vorabend ordert Picnic bei Zulieferern wie etwa Edeka Rhein-Ruhr exakt so viel, wie verkauft wurde. So spart das Unternehmen im Vergleich zu einem herkömmlichen Supermarkt und Lebensmittel werden nicht weggeworfen. Nach dem Milchmann-Prinzip werden die Lebensmittel dann ausgehend vom Lager an der Kulturstraße in Wanheimerort ausgeliefert. Ab einem Bestellwert von 25 Euro ist die Auslieferung kostenlos.

Bei der Wahl der Produkte haben Duisburger eindeutige Präferenzen: „Im Vergleich zu anderen Städten essen Duisburger besonders gern Haferflocken.“ Bei Gemüse liegen in Duisburg Gurken, Zucchini und Paprika in der Gunst der Besteller. „Lieblingskäse ist Gouda“ und auch bei Joghurt haben Duisburger eine Geschmacksfavoriten: „Duisburger ziehen den Joghurt mit Heidelbeeren vor“, sagt ein Picnic-Sprecher. Zu den nachgefragten Limonaden zählen – und wen wundert es – die Produkte von Sinalco, bilanziert Picnic.