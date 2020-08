Polizei Duisburg ermittelt zu zwei Trickbetrügereien

Duisburg. Ist ein Unbekannter für zwei Trickbetrügereien in Mittelmeiderich und Großenbaum verantwortlich? Die Polizei Duisburg ermittelt.

Die Polizei Duisburg prüft, ob zwischen zwei Trickbetrügereien in Mittelmeiderich und Großenbaum ein Zusammenhang besteht.

Im ersten Fall klingelte ein 65 bis 70 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag um 13.30 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin an der Schliemannstraße. Er müsse einmal auf die Toilette, erklärte er. Später verwickelte er die Frau in ein Gespräch über „besonders sichere Bargeldverstecke“.

Die Seniorin zeigte ihm, wo sie ihr Geld versteckt hatte. Als die Frau dem Unbekannten ein Glas Wasser holte, plünderte dieser offenbar die Schublade und verschwand anschließend. Die Ermittler suchen nach dem Mann, der etwa 1,70 Meter groß und stabil sein soll. Zur Tatzeit trug er eine braune Lederkappe und ein grünes Hemd.

Trickbetrug: Polizei sucht auch in Großenbaum nach Täter

Ist der Trickbetrüger auch für eine Tat in Großenbaum am verantwortlich? Denn auch dort wird der Mann, der um 14.50 Uhr vor der Tür eines Ehepaars an der Saarner Straße stand, als etwa 70 Jahre alt beschrieben.

Er stellte sich als ehemaliger Arbeitskollege des 80-jährigen Mannes vor, der sich für einen Tresor interessieren würde. Er überrede den Senior, ihm den Tresor der Eheleute zu zeigen. Nach der „Besichtigung“ ging er wieder. Später bemerkten die Großenbaumer, dass Geld fehlte. Der Tatverdächtige hatte zur Tatzeit eine helle Hose und ein helles Oberteil an.

In beiden Fällen hoffen die Ermittler des Kommissariats 32 auf Hinweise aus der Bevölkerung an die 0203 280 0,