Polizei Duisburg hält Autofahrer an – weil er zu langsam war

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat sich in Ruhrort postiert, um Raser zu erwischen. Ihnen ging aber auch ein Autofahrer ins Netz, der viel zu langsam fuhr.

Um Raser zu erwischen, hat die Polizei sich am Dienstag in Duisburg-Ruhrort postiert. Auf der Straße Am Pontwert ging den Einsatzkräften dann aber ein Autofahrer ins Netz, der mit 19 km/h gemessen wurde. Dort gilt Tempo 50.

Die Beamten hielten den Mann an. Er sei davon ausgegangen, dass vor Ort 30 km/h erlaubt seien. Außerdem habe er auf „Nummer sicher“ gehen wollen. Die Polizisten ließen den Autofahrer ohne Bestrafung weiterfahren.

Polizei Duisburg erwischt bei Geschwindigkeitskontrolle 17 Raser

Bei den Geschwindigkeitskontrollen am Dienstagnachmittag erwischte die Polizei aber auch 17 Fahrer, die zu schnell unterwegs waren. Ein 51-Jahre alter BMW-Fahrer fuhr sogar 42 km/h schneller als erlaubt. Seine Ausrede: Er müsse noch dringend Tablette nehmen. Der Mann muss nun einen Monat auf seinen Führerschein verzichten und ein Bußgeld von 200 Euro zahlen.

Ein 33 Jahre alter Ford-Fahrer wurde am Pontwert mit 79 km/h gemessen. Er entschuldigte seine Raserei damit, dass er schnell zu seiner Frau müsse.