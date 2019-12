Die Polizei hat Tatverdächtige nach einem Einbruch in Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit einem SEK in Krefeld festgenommen. (Archivbild)

Krefeld/Duisburg. Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher einer Bande in Krefeld mit einem Sondereinsatzkommando festgenommen. Ein Mann konnte entkommen.

Polizei Duisburg jagt Einbrecherbande mit SEK und Helikopter

Die Polizei Duisburg hat am Mittwochabend mit Unterstützung eines Sondereinsatzkommandos und der Hubschrauberstaffel zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher festgenommen.

Eine Ermittlungskommission der Duisburger Kriminalpolizei hatte die 22 und 37 Jahre alten Männer Männer seit November 2019 wegen des Verdachts des bandenmäßigen Wohnungseinbruchs im Visier. Im Zuge dieser Ermittlungen erfuhren die Ermittler von einem Einbruch in ein Reihenhaus in Weilerswist (Kreis Euskirchen) am Abend des 11. Dezember, an dem die Tatverdächtigen beteiligt gewesen sein sollen.

Da die Männer dabei scharfe Waffen und Munition eines Sportschützen gestohlen haben sollten, rückte das SEK aus. Die Beamten konnten die mutmaßlichen Einbrecher in ihrem Auto gegen 22 Uhr auf der Scharfstraße/Alte Gladbacher Straße in Krefeld stoppen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten die Ermittler eine Wohnung in Krefeld am Südwall und eine in Duisburg-Wanheimerort. Die Polizisten stellten Werkzeuge und Schmuck sicher. In dem sichergestellten Fluchtwagen wird derzeit nach Spuren und den gestohlenen Waffen gesucht.

Die Festgenommen wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahls in mehreren Fällen dem Haftrichter vorgeführt.

Nach einem dritten Mann, der ebenfalls am Einbruch in Weilerswist beteiligt gewesen sein soll, suchte die Polizei am Mittwochabend mit einem Hubschrauber in Krefeld – bislang vergeblich.