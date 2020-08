Polizei Duisburg sucht mit Fotos nach Kiosk-Einbrechern

Duisburg. Drei Männer sind in einen Kiosk in Hochfeld eingebrochen. Die Polizei hat bei der Suche Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach drei Einbrechern aus Duisburg-Hochfeld.

Die Polizei Duisburg sucht nach diesen drei Männern. Foto: Polizei Duisburg

Die Männer sollen bereits am 19. März, einem Donnerstag, gegen 0.40 Uhr in einen Kiosk an der Heerstraße eingestiegen sein. Sie hebelten Rollläden auf und erbeuteten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro.

Polizei Duisburg nimmt Hinweise zu Einbrechern entgegen

Nach einem Beschluss haben die Ermittler nun auch Fotos von dem Trio veröffentlicht. Hinweise zu ihnen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280 0 entgegen.