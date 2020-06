An der Lkw-Waage an der A 40 zog die Polizei Duisburg einen Laster aus dem Verkehr.

Duisburg. Auf der A 40 hat die Polizei einen Laster aus dem Verkehr gezogen. Er hatte Lkw-Schrott geladen, der nach Afrika verschifft werden sollte.

Die Polizei hat am Dienstagabend an der Lkw-Waage an der A-40-Rheinbrücke einen zu schweren Laster aus dem Verkehr gezogen.

Bei der Kontrolle vor Ort fiel auf, dass der Lkw mehrere schrottreife Laster-Teile wie eine Fahrerkabine, Achsen und Motoren geladen hatte, aus denen zum Teil Schmier- und Betriebsstoffe austraten.

Duisburg: Schrottlieferung sollte nach Afrika verschifft werden

In einer ersten Befragung gab der 40 Jahre alte Fahrer an, die Teile an eine Schrottverwertungsfirma im Hafen von Antwerpen liefern zu wollen. Laut Frachtpapieren sollten sie von dort aus nach Afrika verschifft werden.

Nach Einschätzung der Ordnungshüter handelte es sich bei diesem Transport allerdings um ein Umweltdelikt. Die Einsatzkräfte stellten den Lkw samt Ladung sicher und schaltete die Bezirksregierung Düsseldorf ein.