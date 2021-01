Auf Geld hatten es die unbekannten Täter abgesehen, die am 7. Januar in Duisburg auf Raubzug waren.

Blaulicht Polizei sucht Zeugen für zwei Überfälle in Duisburg

Für zwei Überfälle, die sich am Donnerstag, 7. Januar, im Dellviertel und in Wanheimerort ereignet haben, sucht die Polizei Zeugen.

Die erste Tat spielte sich um 16 Uhr ab: Die zwei Täter versuchten, einer Radfahrerin auf der Heerstraße im Dellviertel Dabei stießen sie die 69-Jährige von ihrem Rad, die sich beim Sturz verletzte. Da die Tasche mit dem Henkel am Rahmen befestigt war, flüchteten die beiden Männer - etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet - ohne Beute in Richtung Friedenstraße. Sanitäter behandelten die Radfahrerin vor Ort in einem Rettungswagen.

Ebenfalls zwei unbekannte Täter werden wegen eines Überfalls in Wanheimerort gesucht. Sie überfielen auf der Fischerstraße am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr einen sehbehinderten Mann. Im Bereich einer Einfahrt stießen sie den 64-Jährigen gegen ein Tor und nahmen sich die Geldbörse aus seiner Jackentasche. Dann rannten sie in Richtung Wanheimer Straße davon. und ebenfalls dunkle Kleidung getragen haben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.