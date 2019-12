Gesucht und gefunden haben sich die Duisburger Kostümbildnerin Ulrike Altegoer und die Regisseurin und Schauspielerin Martina B. Mann aus Velbert. Gemeinsam arbeiten sie im alten Ruhrorter Gemeindehaus an der Bühnenversion von Mark Twains „Das Tagebuch von Adam und Eva“.

„Wir ticken ganz ähnlich“, erzählt Martina Mann über die Arbeit mit der Modedesignerin und Künstlerin. „Als ich ihr die ersten Teile des fertigen Stückes vorgelesen habe, da waren wir uns schnell einig darüber, in welche Richtung wir mit den Kostümen wollten.“ Altegoer kommt gerade herein. Unter dem einen Arm trägt sie das textile Laub vom Baum der Erkenntnis, unter den anderen hat sie den Mond geklemmt, der des Nachts das Paradies beleuchten soll.

Regisseurin Martina B. Mann und Kostümbildnerin Ulrike Altegoer arbeiten zusammen

Linda Klein trägt eine Nudelperücke und Jan Philip Keller gibt den Adam im entsprechenden Adamskostüm. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Wir wollten es überdreht, skurril und bizarr, irgendwie fiel uns beiden Roy Lichtenstein ein“, sagt sie. „Und mit dem Ergebnis müssen wir jetzt zurechtkommen“, frotzelt der Schauspieler Jan Philip Keller, der den Adam gibt. Er präsentiert sich barfuß im rosafarbenen Adamskostüm aus anschmiegsamem, transparentem Streifenjersey. Von Feigenblatt bis auf weiteres keine Spur. Auch Linda Klein, die Eva, steckt schon in ihrem höchst indezenten, lachsfarbenen Bühnenanzug und hat die gelbe hochgetürmte Nudelperücke aufgesetzt. Aber bevor die Probe richtig losgehen kann, müssen noch alle gemeinsam am zusammengelegten Baum der Erkenntnis schrauben.

Bühnenbild selbst gestaltet

Unter den vereinten Bemühungen von Regie, Kostüm und Schauspiel wächst das trickreich verschraubte Baumskelett in die Höhe. Die ragenden Äste fahren aus und werden mit grünen Stoffen verkleidet. „Das Bühnenbild auch noch selber hinzukriegen, das ist für mich immer das Schwierigste“, seufzt die Regisseurin, die auch die Umsetzung der Buchvorlage in das Stück selber geschrieben hat. Sie muss sich dafür mit der Entflammbarkeit von Stoffen auseinander setzen und mit der Statik der Holzkonstruktionen. „Das ist eigentlich nicht mein Metier“, räumt sie ein, aber was tut Mann nicht alles, um eine Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Für die Buchvorlage des amerikanischen Dichters, Journalisten und Mississippi-Lotsen begeistert sie. „Der ist schon vor über hundert Jahren gestorben, aber wie der das Zusammenspiel zwischen den Geschlechtern beschreibt, ohne dabei eine Seite zu verraten, das passt richtig gut in unsere Zeit“, schwärmt sie und gibt den inzwischen leise fröstelnden Schauspielern das Startzeichen zur Probe. Adam bestaunt das seltsame neue Tier, das gerade im Garten angekommen ist. Aber das Tier redet ihm entschieden zu viel. Eva merkt, dass das spitz zulaufende Geschöpf mit dem dunklen Haarschopf keine Hüften hat. Und keine Geduld für längere Gespräche.

„Alle Tiere haben einen Partner, aber mich gibt es nur einmal“, stellt sie fest. Das kann ja heiter werden. Ganz so einfach, wie sich der fromme Leser biblischer Geschichten die Sache mit Adam und Eva immer vorgestellt hat, lief es im Paradies scheinbar nicht ab. Wie die Stammeltern der Menschheit sich doch noch zusammenraufen, das ist unterhaltsam und pfiffig umgesetzt und verspricht einen schönen Theaterabend.