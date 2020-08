Radler stürzt bei Zusammenstoß mit Autofahrer in Hüttenheim

Die Polizei wurde zu einem Unfall in Duisburg-Hüttenheim gerufen. Beteiligt waren ein junger Autofahrer und ein Radler.

Duisburg-Hüttenheim. In Duisburg-Hüttenheim kam es zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer (19) und einem Radler. Der Radfahrer (13) wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer (19) eines Mercedes Vito ist am Dienstagnachmittag beim Rechtsabbiegen von der Mündelheimer Straße in die Schulz-Knaudt-Straße in Duisburg mit einem entgegen kommenden Radfahrer zusammengestoßen. Der 13-Jährige Radler stürzte zu Boden.

Weil der Jugendliche über Schmerzen klagte, brachte ihn ein Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Wagen sowie am Fahrrad konnten die Polizisten keine Unfallschäden feststellen.

