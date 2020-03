21 Jahre im Rat, davon acht als Fraktionsvorsitzender der CDU – für Rainer Enzweiler ist der Zeitpunkt gekommen zu sagen: „Das reicht. Ich habe es sehr gerne gemacht, aber jetzt mit bald 73 ist es genug. Ich will noch Zeit haben, meine Freizeit zu genießen und mit meinem Bötchen zu fahren“, sagt der gebürtige Obermarxloher. Und so wird er am Samstag, 7. März, auf dem CDU-Kreisvertreterversammlung offiziell seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik verkünden. Das ist für die Christdemokraten keine Überraschung, kündigte Enzweiler bereits zu seinem 70. Geburtstag an, nach der nächsten Kommunalwahl „Schluss machen“ zu wollen. Und so werden die Delegierten nicht nur die Kandidaten für den Rat aufstellen, sondern auch einen Nachfolger für Enzweiler als Spitzenkandidat für die Kommunalwahl. Einer, der Interesse signalisiert, ist Parteichef Thomas Mahlberg. Nach zehn Jahren im Landtag und fünf Jahren im Bundestag will der 55-Jährige sich künftig auf die Kommunalpolitik konzentrieren – und das an vorderster Stelle.

„So etwas wie in Thüringen bleibt nicht ohne Wirkung“

Mahlberg ist sich bewusst, dass es für seine Partei ein schwieriger Wahlkampf werden wird, angesichts der derzeitigen Situation an der Bundesspitze der Partei und den Geschehnissen in Thüringen. „Sowas bleibt nicht ohne Wirkung“, sagt Thomas Mahlberg und ist sich mit Rainer Enzweiler einig: „Es wird in Duisburg keine Zusammenarbeit mit der AfD oder anderen rechten Gruppierungen geben.“ Dies ist auch einer der Gründe für die „Kooperation“ mit der SPD in dieser Ratsperiode gewesen. „Wir wollten damit verhindern, dass wir bei Entscheidungen nie auf eine Stimme von Rechts angewiesen sind“, so Rainer Enzweiler. Für das was in Thüringen passiert ist, dürfe man die CDU jetzt nicht überall verantwortlich machen.

Das Ziel für die Kommunalwahl sei klar: „Es soll keine politische Mehrheit im Rat ohne uns möglich sein“, sind Fraktions- und Parteichef überzeugt. Auch wenn sich heute die CDU für die Kommunalwahl aufstellt und die Kandidatenliste für den Rat beschließen wird, so werde die Partei bis zur Wahl noch einige Themen vorantreiben. Rainer Enzweiler liegen vor allem drei Projekte am Herzen:

„Die Hallen auf dem alten Güterbahnhofsgelände am Hauptbahnhof sollen noch in diesem Jahr verschwinden“. Die Beseitigung Altlasten auf dem Gelände Werdau Süd „müssen kommen“, damit das Großbauprojekt 6-Seen-Wedau schnell vorangehe. „Jetzt ist der Immobilienboom da. Jetzt müssen wir handeln“, sagt Rainer Enzweiler. Und die Förderung der Wirtschaft und damit verbunden auch eine Neuaufstellung der bisherigen Wirtschaftsförderung soll und müsse zeitnah erfolgen.

„Wir brauchen den Altschuldenschnitt“

Ein mittelfristiges Ziel müsse die Absenkung der Gewerbesteuer sein. Und da man schon mal beim Thema Finanzen ist: „Wir brauchen den Altschuldenschnitt“, sagt Rainer Enzweiler. 500 Millionen Euro an Altschulden habe die Stadt Duisburg abbauen können. Eine stolze Summe. Doch die vollständige Begleichung der Altschulden ohne Hilfe des Landes und Bundes könne Duisburg wohl nur schwerlich gelingen.

Und so werden auch die Themen „Wirtschaft und die soziale Entwicklung Duisburgs“ sowie „Sicherung und Ordnung“ den Kommunalwahlkampf der CDU bestimmen. Auch wenn es heute erst einmal nur um die Kandidaten geht und eine inhaltliche Ausarbeitung des Wahlprogramms noch ansteht, „so ist klar, dass dies unsere zentralen Themen sind“, sagt der Parteivorsitzende Thomas Mahlberg, der künftig wieder im Rat wieder mitmischen will.