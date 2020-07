RB 32: Einschränkungen zwischen Duisburg und Oberhausen

Bahnreisende müssen sich ab Montag in Duisburg mit Einschränkungen anfreunden. Auf der Strecke in Richtung Oberhausen kommt es zu Bauarbeiten.

Duisburg. Wegen Bauarbeiten kommt es zwischen Duisburg und Oberhausen Hauptbahnhof auf der Linie RB 32 zu Einschränkungen. Ersatzverkehr wird eingerichtet.

In der Zeit von Montag, 6. Juli, ab 23 Uhr, bis Dienstag, 14. Juli, bis 4.30 Uhr, wird die Strecke eingleisig gesperrt, die Züge der Linie RB 32 müssen deshalb entfallen. „Für die ausfallenden Fahrten wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet“, teilt das private Eisenbahnverkehrsunternehmen Abellio, das die Bahnlinie im Regionalverkehr betreibt, mit. Die Busse halten vor dem Duisburger Hauptbahnhof am Osteingang, am Oberhausener Hauptbahnhof verkehrt der Ersatzbus ab dem Rheinischen Industriemuseum.

Fahrgäste können auf dem Abschnitt auch alternativ auf die parallel verkehrenden Linien RE 3, RE 5 oder RE 19 ausweichen. Weiterhin kann sich die Fahrzeit durch die Nutzung des SEV verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien (etwa www.abellio.de) zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.