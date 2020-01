Die Rheinhausenhalle versteht sich als das kul­tu­rel­le und ge­sell­schaft­li­che Zen­trum im Duis­bur­ger Wes­ten. Auf ihrer Homepage werden schöne Außen- und Innenaufnahmen gezeigt, um damit Kulturfreunde und Veranstalter anzulocken, die Halle, die mit ihren knapp 900 Plätzen für ihre intime Atmosphäre geschätzt werde, zu buchen. Großes Augenmerk liegt dabei auch auf dem barrierefreien Zugang. Soweit die Selbstbeschreibung.

Die Halle ist beliebt, keine Frage. Die Rheinhauser kämpfen auch um sie, wenn über Schließung gesprochen wird, wie zuletzt 2012. Auf dieses Multitalent in ihrer Mitte wollen sie auf keinen Fall verzichten. Aber der schlechte Zustand der äußerlich in die Jahre gekommenen Halle schmerzt sie dann doch.

Über Schmuddelecken gibt es immer wieder Klagen

Brigitte Eich und Bernd Soltmann, die in der Halle gerne Konzerte und Theateraufführungen besuchen, finden, dass die Halle derzeit kein gutes Aushängeschild für die Stadt ist. Dass sich hier in allen Ecken achtlos weggeworfener Dreck sammelt, hatte Soltmann vor fünf Jahren schon mit Erstaunen festgestellt. In den USA, wo er zuvor gelebt hatte, sei so etwas undenkbar, stellte er bei einem Rundgang voller Entsetzen fest. Über die Schmuddelecken gibt es immer wieder Klagen.

Grün strahlen die verschmutzten Kugelleuchten. Foto: Soltmann/Leserbild

Schon damals war Soltmann der Ansicht, dass die zahlreichen Kugellampen mal eine Grundreinigung verdient hätten. Die 1977 dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend mit Beton und Klinker errichtete Halle, hat etwas Trutziges, erinnert an eine Festung auf einem Hügel, die aber dennoch von vielen Seiten zugänglich ist. Kugellampen gibt es deshalb rings um die Halle zahlreiche, wohl um die 60 Stück.

Da müsste man mit dem Kärcher ran

Wie Trauben ranken sie neben den vielen Treppenstufen, die zur Halle führen. Bis zu sieben Leuchten befinden sich an einer Säule, die in unterschiedliche Richtungen strahlen. Deren Zustand hat sich aber im Laufe der Zeit verschlechtert. Es hat sich Moos und Grünspan gebildet. Da müsste man mal mit dem Kärcher ran oder gar mit Bürsten für Sauberkeit sorgen. Einige Kugeln sind mit Wasser gefüllt, andere notdürftig mit Klebestreifen geflickt, bei einer fehlt das Glas komplett.

Rund 20 Leuchten funktionieren nicht

Aber vor allem funktionieren rund 20 Leuchten gar nicht, weitere Leuchten scheinen deutlich trüber, was vielleicht nur an der Verschmutzung liegt. Vor allem die Rampe für Rollstuhlfahrer befindet sich derzeit im Schatten. Insgesamt macht die Halle einen ungepflegten Eindruck.

Viele Besucher sind schön älter und brauchen gutes Licht

Brigitte Eich hat schon viel telefoniert und dringend um Abhilfe gebeten, es sei ja schließlich nicht irgendeine Hütte. „Zu den Theateraufführungen kommen viele Senioren, die oft nicht mehr so gut sehen können. Sie brauchen gescheites Licht, damit sie nicht stolpern und sich verletzen.“ Sie hat schon mehrfach Menschen gesehen, die dort ins Straucheln kamen. Erfolgreich waren ihre Telefonate noch nicht. Eine Dame von den Wirtschaftsbetrieben habe sich große Mühe gegeben, die aber letztlich vergeblich war. Die Reaktion eines anderen Gesprächspartners macht sie noch immer fassungslos. Auf den Sicherheitsaspekt angesprochen, habe er nur gesagt: „Wir sind versichert“. „Das geht überhaupt nicht,“ findet Eich.

Ein Fachbetrieb wurde beauftragt

Mit dem Dschungel der Zuständigkeiten tut sich nach der Anfrage der Redaktion auch die Pressestelle schwer. Verantwortlich sind Immobilienmanagement, die städtische Wohnungsbaugesellschaft und Duisburg Kontor Hallenmanagement. „Die angesprochene Problematik ist dort auch bekannt“, heißt es knapp. Man müsse sicherstellen, dass sich die Besucher sicher im Umfeld der Halle bewegen können.

Die Reinigung der Zuwegung obliege den Wirtschaftsbetrieben und erfolge turnusmäßig jede Woche einmal sowie bei Bedarf. Alle drei Stellen hätten die Situation vor Ort im Blick, so dass ein ungehinderter Zugang möglich sei. „Ein Fachbetrieb, der die Mängel an der Außenbeleuchtung beheben soll, wurde bereits beauftragt“, meldet die Pressestelle.