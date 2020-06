Rheinhausen: Mercedes brennt in Wendehammer

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Freitag ein brennendes Auto in der Uhlandstraße in Duisburg-Rheinhausen löschen.

Rheinhausen. In der Nacht zu Freitag hat ein Auto in der Rheinhauser Uhlandstraße gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Wegen eines Autobrandes an der Uhlandstraße musste in der Nacht zu Freitag (5. Juni) die Feuerwehr ausrücken. Das meldet die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung. Demnach habe ein Anwohner gegen 3.50 Uhr am Morgen bemerkt, dass ein Mercedes im Wendehammer der Sackgasse in Flammen stand, und die Rettungskräfte alarmiert. Zwar konnte die Feuerwehr den Brand löschen, allerdings wurde auch ein daneben geparktes Auto durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und hat den Mercedes zur Spurensicherung sichergestellt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das KK 11 0203/2800 entgegen.