Rheinhausen: Tierischer Multichampion ist jetzt Mama

Rheinhausen. Die Rheinhausener Golden-Setter-Dame Candy hat zwölf Welpen geboren. Kurz zuvor war sie mit ihrem Frauchen noch in anderer Sache in der Zeitung.

Erst vor ein paar Wochen haben Candy und ihr Frauchen Marlena Deininger in unserer Serie „Hunde im Westen“ eindrucksvoll gezeigt, was eine gute Hundefriseurin alles beachten muss. Und nun, ein paar Monate später, ist Candy Mutter geworden und behütet insgesamt zwölf Welpen. „Wir sind super stolz auf unsere Candy, denn sie macht das toll und vertraut uns total. Wir sind ein bisschen ihr Personal, aber das machen wir natürlich gerne“, erzählt Co-Mama Marlena begeistert.

Niedliche Knochenarbeit

Was hier so leicht und unbeschwert klingt, ist in Wahrheit zwei Monate lang echte Knochenarbeit – wenn auch niedliche. Allein kann Candy nicht alle zwölf Welpen mit Muttermilch versorgen. Was in freier Natur im Überleben des fittesten seine Regelung findet, läuft in Rheinhausen anders. Hier packt Candys Team ordentlich mit an. Wir füttern natürlich zu, anfangs alle drei Stunden, jeder ein Fläschchen Milch, wie bei Babys auch“, erzählt Marlena. Nur, dass eben nicht nur ein hungriges Mäulchen zu stopfen ist, sondern direkt zwölf. „Das Füttern dauert alles in allem eineinhalb Stunden. Wenn man mit dem letzten fertig ist, kann man schon fast wieder anfangen.“

Trotzdem sieht man ihr den Stolz und die Freude über die zwölf kleinen Energiebündel, deutlich an. Dass die ohnehin zierliche Frau dabei jetzt schon sechs Kilo abgenommen hat, erwähnt sie nur am Rande, gibt aber zu, dass der Stress auch einer der Gründe ist, warum sie nur alle fünf bis sechs Jahre Welpen aufzieht. Rein nach Mutter Natur ginge das ein- bis zweimal im Jahr. Allerdings garantiert nicht mit Marlenas Anspruch, ihre Schützlinge perfekt zu pflegen und zu umsorgen. „Wenn wir füttern, dann bekleckern die Kleinen sich ja mit Milch oder laufen durch die Trinknäpfe. Da ist das Fell dann manchmal schmutzig und dann muss die ganze Bande natürlich in die Badewanne.“

Welpenparty in der Wurfkiste

Momentan wohnt die quirlige Großfamilie in einer XXXL-Welpenkiste im Wohnzimmer. Mit-Mutter Marlena schläft auf dem Sofa, um direkt eingreifen zu können, wenn die nächtliche Party dann doch zu wild wird. „Je älter die kleinen werden, umso mobiler werden sie. Und wenn gleich mehrere es schaffen, aus der Kiste zu klettern, dann geht es natürlich rund“, sagt sie, eher amüsiert als genervt. Ein Full-Time-Job, der ganz klar zeitlich begrenzt ist.

Welpenparty! Noch tollen die zwölf Hundekinder durch den Garten von Marlena Deininger. Mit zwei Monaten ziehen sie dann zu ihren neuen Familien. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Nach zwei Monaten ist Schluss mit der Rheinhausener Welpenparty. Dann kommen die Kleinen in ihre eigentlichen Familien, die ihre neuen Lieblinge auch jetzt schon besuchen kommen dürfen. Marlena betrachtet den Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Bisher hat sie von jedem Wurf ihrer Hunde einen behalten. Als Erinnerung an diese wilde, aufregende und gleichzeitig so süße Zeit.

Mama ist Multichampion

Primär freut sie sich darüber, dass ihre Hündin alles gut überstanden hat und glücklich mit dem Nachwuchs spielt. Nicht etwa deswegen, weil Candy eine seltene Rasse und obendrein noch Multichampion in mehreren Ausstellungskategorien ist. Das ist nett, aber nicht ausschlaggebend für die riesige Nachwuchsfreude am Elsterweg.

Sieben Hündinnen und fünf Rüden hat die stolze Hundemama zur Welt gebracht. Und schon jetzt haben alle kleinen Racker schon künftige neue Zuhause gefunden. „Wir haben Anfragen aus Amerika und Russland, aber uns geht es nicht um Profit, sondern darum, dass die Kleinen ein schönes Heim bekommen. Wir sind kein Zuchtbetrieb“, erzählt Marlena.

Candy wird auch weiterhin an Wettbewerben teilnehmen und ausgelassen durch die Wiesen und Felder toben dürfen. Wettbewerbshund hin oder her, auch wahre Schönheiten müssen sich so oft wie möglich draußen austoben.