Rheinhauser Familie feiert ihren insgesamt 120. Hochzeitstag

Der Diamant gilt als der Härteste der Edelsteine. So ist es auch kein Zufall, dass der Volksmund schon seit Jahrhunderten den 60. Hochzeitstag als Diamantene Hochzeit kennt. Die Bindung zweier Menschen, die ihr Leben so lange Zeit gemeinsam gemeistert haben, gleicht der Struktur des Diamanten und lässt sich nicht so leicht aufbrechen. Maria und Otto Tracht sind so ein Paar. Eines, das gemeinsam groß und irgendwann viel später dann auch gemeinsam alt geworden ist.

Er 83, sie 79. Grund genug für die Kinder, Enkel und Urenkel, mächtig stolz auf das Brautpaar zu sein. „Meinen Eltern wurde nichts geschenkt, aber sie haben sich angestrengt und aus allem das Beste gemacht, vor allem für uns Kinder“, sagt Frank Tracht. Er und seine Frau steuern 24 Ehejahre zur gigantischen Zahl 120 hinzu. Schwester Gabi ist für die fehlenden 36 verantwortlich. Schuld an allem waren Brötchen, wie Frank Tracht erzählt.

Alles fing mit Brötchen an

Seine Mutter ist gelernte Bäckerin und hat eines Tages ein paar der guten Stücke aus Versehen auf die Straße fallen lassen. Otto hob sie auf und ein paar Wimpernschläge weiter feiern sie im Kreis von vier Enkeln, einer Urenkelin und vielen Freunden ihren 60. Hochzeitstag. Vielleicht ist das Leben nicht mehr ganz so aufregend wie früher. Zumindest die Kneipe, die sie Ende der 70er mit Freunden führten, ist Geschichte.

„Natürlich gibt es die Sofienklause noch, aber es sind ganz andere Inhaber heute“, erzählt der Sohn, der sich als Kind immer diebisch freute, wenn der Papa ihn in seinem Lkw mitnahm. „Manchmal hat er angerufen und Bescheid gesagt, dass er die Mittagspause zu Hause verbringt. Wenn dann die vorgeschriebene Ruhezeit vorbei war, dann durfte ich den Rest des Nachmittages mit. Das war natürlich super“, erzählt er. Ursprünglich war Otto Bergmann unter Tage in der Zeche Diergardt. Nach einigen Jahren jedoch wechselte er erst zum Straßenbau und dann zu einer Spedition, der er 35 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung die Treue hielt.

Von Langeweile keine Spur

Von nichtstuerischer Gemütlichkeit scheint der 83-Jährige nach Einschätzung seines Sohnes jedoch auch heute noch nicht viel zu halten. „Mein Vater ist handwerklich immer am Brasseln, er kann die Hände schwer in den Schoß legen“, verrät der Nachwuchs. Sei es der jüngst stattgefundene Umzug der Enkeltochter oder früher das selbst getunte Kettcar für Sohnemann Frank. Selbiges hatte irgendwann sogar eine elektrische Hupe und einen riesengroßen Ladekasten hinten.

Auch im Urlaub in einer Holzhütte in der Nähe von Neu-Ulm freute der passionierte Werkler sich jedes Mal, wenn er etwas am Dach reparieren konnte oder ihn jemand um Rat und Hilfe bat. Maria ließ ihn machen und kümmerte sich um Gabi und Frank. Später hat sie wieder einen Nebenjob angenommen, um ein bisschen was dazuzuverdienen.

Auf der Zielgeraden zur Gnadenhochzeit

Zu jener Zeit hatte Otto seinen Garten entdeckt. „Mein Vater hat den Garten geliebt. Da konnte der Tag so stressig gewesen sein wie nur was, mein Vater hat erst etwas gesessen, und dann ging er in den Garten und war glücklich“, erinnert sich Frank. Vögel hat er auch mal gezüchtet, als der Stammhalter allerdings verkündete, dass er mit diesem Hobby nichts anfangen könne, mussten die Tiere irgendwann umziehen.

Das Gefühl des Zusammengehörens zwischen Otto und Maria allerdings blieb. Die ganzen 60 Jahre lang. Wahrscheinlich zwischendurch auch mal den üblichen konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt, aber es blieb. Und das ist ein wunderbarer Grund zum Feiern. Schließlich geht es jetzt auf die Zielgerade zur Gnadenhochzeit in zehn Jahren.