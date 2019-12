Rheinhauser Koch gibt Tipps für ein schnelles Weihnachtsmenü

Ein Koch lässt sich nicht stressen – selbst kurz vor Weihnachten nicht. Und wer Constantine Marc Grimm in der Küche des Friemersheimer Restaurants Rheingold im Schumachers werkeln sieht, möchte sich in Zeiten des vorweihnachtlichen Trubels am liebsten ein Stück von seiner Seelenruhe abschneiden. Denn während Küchenchef Conny – so möchte er am liebsten genannt werden – in Sekundenschnelle eine Zwiebel zerkleinert, gibt er völlig entspannt Tipps und Tricks für ein kreatives Weihnachtsmenü auf die Schnelle.

„Mit regionalem Gemüse im Winter zu kochen, ist natürlich schwierig“, erklärt Conny und schnappt sich im nächsten Moment eine Möhre, um sie klein zu schneiden. „Man könnte aber zum Beispiel einen Grünkohlsalat mit Essig und Öl anmachen.“ Klingt spannend, doch der 28-Jährige zeigt lieber das Zubereiten von Gemüsefrikadellen. Denn, das sagt er selbst: „Dazu kann man im Prinzip jedes Gemüse nehmen, das man zu Hause hat und das nicht geschmort werden muss.“

Rotkohl und Gans mit Gemüsefrikadellen

So wie Zwiebeln, Möhren oder Lauch. Einmal klein geschnitten kommt alles zu einem ganz normalen Kartoffelstampf. Was Conny darunter versteht, erklärt er selbst: „Kartoffeln zerstampfen, dann kommen Salz, Muskatnuss, Butter und Sahne mit 30-prozentigem Fettgehalt rein.“ Zwar sei auch Milch statt Sahne möglich, aber „mit Sahne schmeckt es einfach besser.“

Gemüsefrikadellen schmecken auch ohne Rotkohl und Gans. Foto: Sara Schurmann / Funke Foto Services

Unter den Kartoffelgemüsestampf mischt Conny Eigelb und Paniermehl unter, um anschließend aus der Masse kleine Frikadellen zu formen und die in einer heißen Pfanne kurz anzubraten. „Das ist aber nur für die Farbe, danach kommen sie noch für fünf Minuten bei 180 Grad in den Backofen“, sagt er. Und schon drapiert er die kleine Gemüsefrikadelle mit frischen Tomaten auf einem Teller. Das allein sieht schon ziemlich appetitlich aus, funktioniert als Beilage aber auch gut zum klassischen Rotkohl und zur Gans.

Weihnachtliches Dessert mit Spekulatius

An dieser Stelle hält Conny direkt noch ein paar Ratschläge parat. Was vielleicht den ein oder anderen Hobby-Koch aufatmen lässt: Der Profi verurteilt niemanden, der Rotkohl aus dem Glas nimmt. „Das war früher anders, heutzutage schmeckt das schon richtig gut.“ Da es aber immer noch ein bisschen besser geht, rät er zum Verfeinern mit klein geschnittenen Äpfeln und Rotwein. Die Gans bereitet er übrigens wie „jede gute Hausfrau“ – oder Hausmann – zu: Mit Äpfeln, Orangen, Salz, Pfeffer und Beifuß gefüllt einfach in den Ofen schieben.

Das fruchtig-süße Dessert besteht aus Frischkäse, Orangen und Spekulatius. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Doch weil Weihnachten ohne süße Krönung nur halb so lecker schmecken würde, zaubert Conny zum Schluss noch schnell ein kleines Dessert. Das Praktische auch hierbei: „Man kann alles dafür nehmen, was sonst bis Ostern zu Hause herumfliegen würde.“ Sprich Nüsse, Lebkuchen oder wie in seinem Fall Spekulatius. Die Kekse zerstampft Conny in einer großen Schüssel zu sogenannter „Erde“ und mischt für das gewisse Etwas Schokoladenkrümel unter.

Kochen ohne Stress

Im nächsten Schritt verrührt der Küchenchef mit einem Schneebesen Frischkäse mit Zimt, Zucker und Vanillezucker, bis es nicht mehr knirscht und sich der Zucker aufgelöst hat. Und weil aus Connys Sicht ein Nachtisch immer süß und fruchtig sein sollte, schneidet er geschickt aus einer Orange einzelne Filetstücke. Alle drei Komponenten schichtet er abwechselnd in einem Glas, das er zum Abschluss noch mit etwas Minze dekoriert. „Das Dessert würde es auch bei mir zu Hause geben“, erklärt Conny.

Auch an Weihnachten? „Ne, ein Koch kocht zu Hause nicht“, gibt der 28-Jährige zu und lacht. Auf die Frage, wer denn dann für das Festtagsessen bei ihm sorgt, gibt es nur eine Antwort: „Meine Mutter.“ So kann ein Koch eben auch ganz ohne Stress Weihnachten überstehen.

>>> Das Restaurant Rheingold im Schumachers

Die Pächter Ralf und Vanessa Reich haben die Fein-Restauration Rheingold im Schumachers, Friemersheimer Straße 23, Anfang September neu eröffnet.

Geöffnet ist das Restaurant regulär mittwochs bis samstags von 18 bis 23 Uhr sowie sonntags von 12 bis 22 Uhr. Weitere Infos unter www.rheingold.ruhr.de.