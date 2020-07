Retter brachten den Mann nach dem Unfall in Duisburg in ein Krankenhaus.

Unfall Rollerfahrer in Duisburg-Ruhrort lebensgefährlich verletzt

Duisburg. Für einen Rollerfahrer (75) besteht nach einem Unfall in Duisburg-Ruhrort Lebensgefahr. Der Mann prallte beim Spurwechsel mit einem Auto zusammen.

Für einen 75 Jahre alten Rollerfahrer besteht nach einem Unfall in Ruhrort Lebensgefahr.

Nach Erkenntnissen der Polizei prallte der 75-Jährige am Donnerstag um 14.35 Uhr auf der Ruhrorter Straße mit dem Auto eines 76-Jährigen zusammen. Der Mann fuhr in Richtung Verteilerkreis, als er bei einem Spurwechsel in Höhe des Friedhofs das Auto offenbar übersah.

Unfall in Ruhrort: Polizei Duisburg sucht Zeugen

Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Retter brachten ihn in ein Krankenhaus. Um die Unfallursache zu klären, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter 0203 280 0 entgegen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]