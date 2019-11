Wo gehen Sie in der Mittagspause gerne hin? In welchem Restaurant gibt es einen guten Mittagstisch? Oder kochen Sie selbst? Schreiben Sie uns.

Schicken Sie uns Ihre Mittagspausen-Tipps

In den nächsten Wochen dreht sich in unserer Zeitung und auf waz.de/mittagspause alles um Snacks und Zwischenmenschliches zur Mittagszeit. Wo kann man zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr gut essen gehen? Wir besuchen Kantinen, Imbisse und Schulmensen. Sprechen mit Ernährungsexperten, futtern uns durch und laden Sie auch mal zum Essen ein.

Neuer Newsletter informiert über Gastro-Tipps

Wo es gut schmeckt, etwas neu eröffnet und wo man sich den Besuch vielleicht sparen kann, schreiben wir übrigens auch für den neuen Gastro-Newsletter der WAZ Duisburg auf.

So eine Auszeichnung hat nicht jeder Imbiss-Betreiber verdient. Die Gäste der „Heißen Ecke“ haben den Chef dort ins Herz geschlossen. Foto: Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Verraten Sie uns: Sind Sie der Salat- oder Currywurst-Typ? Oder kochen Sie am liebsten selbst und wärmen sich ihr Essen in der Mikrowelle auf? Gibt’s bei Ihnen eine nette Bürogemeinschaft, die immer zusammen „zu Tisch“ geht? Wir sind auf der Suche nach Tipps und Geschichten. Erinnern Sie sich zum Beispiel noch wie es früher war, als das Mittagessen im Henkelmann mit zur Arbeit genommen wurde? Wie ist es um das Schulessen in Duisburg bestellt? Wo gibt es die beste Currywurst? Wir schauen vorbei und berichten darüber.

Schreiben Sie uns

Schreiben Sie mir, bitte mit Ihren Kontaktdaten, per E-Mail an: f.piepiora@waz.de oder redaktion.duisburg@waz.de oder als Brief an: Redaktion Duisburg, Harry-Epstein-Platz 2, 47051 Duisburg. Wir wünschen alsbald „guten Appetit“ bei den Artikeln.

